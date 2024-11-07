Dünyanın En Zeki Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye 100 Ülke Arasında Bakın Kaçıncı Sırada
World Population Review tarafından yayınlanan 2024 yılı dünya zeka haritasında dünyanın en zeki ülkeleri belli oldu. 100 ülke arasında Türkiye bakın kaçıncı sırada yer aldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Zekâ seviyesini belirleyen faktörler uzun yıllardır tartışma konusu. Genetik mi, çevre mi yoksa ikisinin birleşimi mi sorusu, bilim insanları tarafından hala araştırılıyor. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar, doğulan ülke, yetişme koşulları ve eğitim sisteminin zeka üzerindeki etkilerini daha net ortaya koyuyor.
World Population Review tarafından yayınlanan 2024 yılı dünya zeka haritası, Türkiye'ye dair çarpıcı bir sonuç ortaya koydu. Araştırmada, öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini ölçen PISA testi gibi uluslararası sınav sonuçları da dikkate alındı. Türkiye'nin bu sınavlardaki performansındaki düşüş, ülkemizin zeka sıralamasında gerilemesine neden oldu.
TÜRKİYE ZEKA SIRALAMASINDA KAÇINCI SIRADA?
Ülkemiz, bu yıl ortalama zeka seviyesinde 3 puanlık bir düşüş yaşayarak 86.8 puana geriledi ve sıralamada 77. sıraya yerleşti. Türkiye'nin hemen üstünde Romanya, altında ise Arjantin yer alıyor. Bu durum, bölgedeki ülkelerle kıyaslandığında Türkiye'nin beklenenin altında bir performans sergilediğini gösteriyor.
DÜNYANIN EN ZEKİ ÜLKELERİ
Japonya 106.48
Tayvan 106.47
Singapur 105.89
Hong Kong 105.37
Çin 104.1
Güney Kore 102.35
Belarus 101.6
Finlandiya 101.2
Lihtenştayn 101.07
Almanya 100.74
TÜRKİYE 77. SIRADA