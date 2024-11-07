Dünyanın En Zeki Ülkeleri Belli Oldu: Türkiye 100 Ülke Arasında Bakın Kaçıncı Sırada

World Population Review tarafından yayınlanan 2024 yılı dünya zeka haritası, Türkiye'ye dair çarpıcı bir sonuç ortaya koydu. Araştırmada, öğrencilerin matematik, fen bilimleri ve okuma becerilerini ölçen PISA testi gibi uluslararası sınav sonuçları da dikkate alındı. Türkiye'nin bu sınavlardaki performansındaki düşüş, ülkemizin zeka sıralamasında gerilemesine neden oldu.