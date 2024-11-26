Dünyanın En Yaşlı Erkeği Hayatını Kaybetti

Dünyanın en yaşlı erkeği olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren 112 yaşındaki İngiliz John Tinniswood, hayata gözlerini yumdu. Liverpool futbol takımının kuruluşundan sadece 20 yıl sonra dünyaya gelen Tinniswood, dün Southport'taki bakım evinde yaşamını kaybetti.

Ağustos ayında 112 yaşına basan Tinniswood, uzun yaşamın sırrının olmadığını belirterek, meditasyon yapmayı tavsiye etmişti. Cuma günleri yediği kızarmış balık dışında özel bir beslenme programı olmayan Tinniswood, 112 yaşının hiç özel olmadığını düşünüyordu.

44 yıllık evliliğinin ardından eşini kaybeden Tinniswood, 1972'de iş hayatına veda etmişti. Yaşlılık yıllarında da hayata tutunmayı başaran Tinniswood, en büyük tutkusu olan Liverpool'u her zaman desteklemişti.

Tinniswood'un ölümüyle birlikte dünyanın en yaşlı erkeği unvanı, ondan 2 ay küçük olan Brezilyalı Joao Marinho Neto'ya geçti.

UZUN YAŞAMIN SIRRI NE?

Tinniswood'un ölümü, bir kez daha uzun yaşamın sırrını gündeme getirdi. Uzmanlar, genetik yatkınlık, sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz ve sosyal ilişkilerin uzun yaşamda önemli rol oynadığını belirtiyor. Ancak Tinniswood gibi örnekler, uzun yaşamın sadece bilimsel açıklamalarla sınırlandırılamayacak kadar karmaşık bir olgu olduğunu gösteriyor.

EN YAŞLI İNSAN KİM?

Hayattaki en yaşlı insan unvanı, 116 yıl 187 günle Japon Tomiko Itooka'ya ait. Resmi kayıtlara göre en uzun yaşayan insan ise 1997'de 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment.

Kaynak: AA