Dünyanın en pahalı pasaportları belli oldu! Türkiye ilk sırada

Türk pasaportuyla dünya genelinde 118 ülkeye vizesiz seyahat yapılabiliyor. Türkiye hem 1 Ocak hem de bugünkü kura göre, dünyada 10 yıllık pasaportun en pahalı olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Birgün'de yer alan habere göre, Türkiye'de 10 yıllık pasaport almanın maliyeti şu an 8 bin 623,30 TL seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, 1 Ocak 2024 kuruyla 292,4 dolar, bugünkü kurla 268 dolara denk geliyor.

Henley Pasaport Endeksi verilerine göre, dünyanın en pahalı pasaportları listesinde ikinci sırada Meksika bulunuyor. 10 yıllık Meksika pasaportunun maliyeti 234 dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en güçlü pasaportları sıralamasında 194 ülkeye vizesiz seyahatle zirvede olan Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Singapur ve Japonya'da pasaport maliyetleri Türkiye'nin çok altında. 10 yıllık pasaport maliyeti, Fransa'da 94 dolar, Almanya'da 41 dolar, İtalya'da 126 dolar, İspanya'da 33 dolar, Singapur'da 53 dolar ve Japonya'da 115 dolar seviyesinde bulunuyor.

DÜNYA SIRALAMASI: İLK BEŞ

1. Türkiye: 10 yıllık pasaport ücreti 268 dolar.

2. Meksika: 10 yıllık pasaport ücreti 234 dolar. Meksika, dünyanın en güçlü pasaport sıralamasında 23. sırada ve 161 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sağlıyor.

3. Avustralya: 10 yıllık pasaport ücreti 228 dolar. Avustralya, dünyanın en güçlü 5. pasaportu olup 190 ülkeye vizesiz giriş sağlıyor.

4. ABD: 10 yıllık pasaport ücreti 167 dolar. ABD, dünyanın en güçlü 6. pasaportu olarak 189 ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunuyor.

5. Yeni Zelanda: 10 yıllık pasaport ücreti 128 dolar. Yeni Zelanda, dünyanın en güçlü 5. pasaportu olarak 190 ülkeye vizesiz seyahat sağlıyor.

DİĞER ÜLKELERİN PASAPORT ÜCRETLERİ

Almanya: 10 yıllık pasaport ücreti 41 dolar.

Japonya: 10 yıllık pasaport ücreti 115 dolar.

Fransa: 10 yıllık pasaport ücreti 94 dolar.

İtalya: 10 yıllık pasaport ücreti 126 dolar.

İspanya: 10 yıllık pasaport ücreti 33 dolar.

Singapur: 10 yıllık pasaport ücreti 53 dolar.

PASAPORTLAR VE VİZESİZ SEYAHAT İMKANLARI

En pahalı pasaportlara sahip ülkeler, vizesiz seyahat imkanları açısından da çeşitli sıralamalarda yer alıyor. En pahalı pasaport sıralamasında Türkiye ilk sırada yer alırken, vizesiz seyahat imkanı bakımından Avustralya ve Yeni Zelanda öne çıkıyor. Meksika, ABD ve diğer ülkeler de hem pasaport maliyetleri hem de vizesiz seyahat imkanlarıyla dikkat çekiyor.