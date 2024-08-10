Dünyanın En İyisi Seçildi: Dalından Koptuğu Gibi 115 Ülkeye Satılıyor

Dünya kuru kayısı üretiminde liderliği elinde bulunduran Malatya'da geçtiğimiz hafta başlayan hasat dönemi, bunaltıcı sıcak havaya rağmen sürüyor. AB coğrafi işaret belgesi ile kayısının dalından 115'den fazla ülkeye ihracat serüveni ile üreticiler yıl boyunca baktıkları ağaçlardaki meyveleri gerek teknolojinin nimetlerini kullanarak gerekse insan gücü ile topluyor.



Mevsimlik işçilerin çalıştığı bahçelerde toplanan kayısılar, ilk olarak kükürtlü islim damına konulduktan sonra sergene çıkarılarak güneşte kurumaya alınıyor.