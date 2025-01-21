Dünyanın En İyi Şehirlerinin 2025 Yılı Araştırması Sonuçlandı: Ne İstanbul Ne İzmir…
Dünyaca ünlü TimeOut Dergisi, 2025 yılındaki en iyi 50 şehri açıkladı. Listede Türkiye’den kaç ilin yer aldığı merak konusu oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere merkezli TimeOut Dergisi, 2025 yılına ilişkin ‘Dünyanın En İyi 50 Şehri’ listesini açıkladı. Ünlü derginin paylaştığı listede dikkat çeken şehirler yer aldı.
TimeOut Dergisi’nin en iyi şehirler listesine bakıldığında Türkiye’den İstanbul dahil hiçbir ilin yer almadığı görüldü. Listenin başında Güney Afrika’nın başkenti olan Cape Town bulunurken, son sırada ise Polonya’nın başkenti olan Varşova yer aldı.
DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU
İşte TimeOut Dergisi’nin şehir listesinde ilk 30 ünlü kent:
Bangkok, Tayland
New York, ABD
Melbourne, Avustralya
Londra, İngiltere
New Orleans, ABD
Mexico City, Meksika
Porto, Portekiz
Şanghay, Çin
Kopenhag , Danimarka
Chicago , ABD
Lizbon, Portekiz
Edinburgh, İngiltere
Hong Kong
Sidney, Avustralya
Amsterdam, Hollanda
Barselona, İspanya
Sevilla, İspanya
Paris, Fransa
Medellín, Kolombiya
Hanoi, Vietnam
Madrid, İspanya
Berlin, Almanya
Dubai, BAE
Singapur
Rio de Janeiro, Brezilya
Pekin, Çin
Chiang Mai, Tayland
Cakarta, Endonezya
Viyana, Avusturya