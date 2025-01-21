Dünyanın En İyi Şehirlerinin 2025 Yılı Araştırması Sonuçlandı: Ne İstanbul Ne İzmir…

Dünyaca ünlü TimeOut Dergisi, 2025 yılındaki en iyi 50 şehri açıkladı. Listede Türkiye’den kaç ilin yer aldığı merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Son Güncelleme:
Dünyanın En İyi Şehirlerinin 2025 Yılı Araştırması Sonuçlandı: Ne İstanbul Ne İzmir… - Resim: 1

İngiltere merkezli TimeOut Dergisi, 2025 yılına ilişkin ‘Dünyanın En İyi 50 Şehri’ listesini açıkladı. Ünlü derginin paylaştığı listede dikkat çeken şehirler yer aldı.

1 3
Dünyanın En İyi Şehirlerinin 2025 Yılı Araştırması Sonuçlandı: Ne İstanbul Ne İzmir… - Resim: 2

TimeOut Dergisi’nin en iyi şehirler listesine bakıldığında Türkiye’den İstanbul dahil hiçbir ilin yer almadığı görüldü. Listenin başında Güney Afrika’nın başkenti olan Cape Town bulunurken, son sırada ise Polonya’nın başkenti olan Varşova yer aldı.

2 3
Dünyanın En İyi Şehirlerinin 2025 Yılı Araştırması Sonuçlandı: Ne İstanbul Ne İzmir… - Resim: 3

DÜNYANIN EN İYİ ŞEHİRLERİ BELLİ OLDU

İşte TimeOut Dergisi’nin şehir listesinde ilk 30 ünlü kent:

Bangkok, Tayland

New York, ABD

Melbourne, Avustralya

Londra, İngiltere

New Orleans, ABD

Mexico City, Meksika

Porto, Portekiz

Şanghay, Çin

Kopenhag , Danimarka

Chicago , ABD

Lizbon, Portekiz

Edinburgh, İngiltere

Hong Kong

Sidney, Avustralya

Amsterdam, Hollanda

Barselona, İspanya

Sevilla, İspanya

Paris, Fransa

Medellín, Kolombiya

Hanoi, Vietnam

Madrid, İspanya

Berlin, Almanya

Dubai, BAE

Singapur

Rio de Janeiro, Brezilya

Pekin, Çin

Chiang Mai, Tayland

Cakarta, Endonezya

Viyana, Avusturya

3 3