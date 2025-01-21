Dünyanın En İyi Şehirlerinin 2025 Yılı Araştırması Sonuçlandı: Ne İstanbul Ne İzmir…

TimeOut Dergisi’nin en iyi şehirler listesine bakıldığında Türkiye’den İstanbul dahil hiçbir ilin yer almadığı görüldü. Listenin başında Güney Afrika’nın başkenti olan Cape Town bulunurken, son sırada ise Polonya’nın başkenti olan Varşova yer aldı.