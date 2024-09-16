Dünyanın En Güvenilir Ve En Tehlikeli Ülkeleri Hangileri? Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

2023 araştırmasına göre, küresel barış düzeyi yüzde 0,42 oranında geriledi. Bu, son 15 yıl içinde 13. gerileme olarak kaydedildi. 2022'de 84 ülke barış açısından iyileşme gösterirken, 79 ülke barış ortamında kötüleşme yaşadı.

Afganistan, üst üste 8. kez dünyanın en az barışçıl ülkesi seçildi. Yemen, Suriye, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise en tehlikeli ülkeler arasında yer aldı.

Ukrayna'daki savaş, küresel barış üzerinde ciddi bir etki yarattı. Ukrayna, en büyük gerilemeyi yaşayan ülke olurken, Rusya ise 5. sırada yer aldı. Buna rağmen, Avrupa kıtası, dünyanın en barışçıl bölgesi olmaya devam ediyor ve en barışçıl ilk 10 ülkenin 7’sine ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın en barışçıl ülkesi unvanını koruyan İzlanda, bu konumunu 2008 yılından beri sürdürüyor. İzlanda’yı Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda ve Avusturya izledi.

Birleşik Krallık, geçen yıla göre bir sıra gerileyerek en barışçıl 37. ülke olurken, ABD, barışçıllık seviyesinde "düşük" olarak değerlendirildi ve 131. sırada yer aldı. ABD'deki düşüş, emniyet ve güvenlik alanında görülen olumsuzluklara bağlandı.

2023 yılında en tehlikeli ülkeler:

- Afganistan

- Yemen

- Suriye

- Güney Sudan

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti

- Rusya

- Ukrayna

- Somali

- Sudan

- Irak

2023 yılında en barışçıl ülkeler:

- İzlanda

- Danimarka

- İrlanda

- Yeni Zelanda

- Avusturya

- Singapur

- Portekiz

- Slovenya

- Japonya

- İsviçre