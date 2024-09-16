Dünyanın En Güvenilir Ve En Tehlikeli Ülkeleri Hangileri? Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
İngiltere merkezli International SOS tarafından her yıl yayınlanan seyahat güvenliği listesi, 2024 yılında seyahat edenler için en güvenli ve en riskli ülkeleri açıkladı. Türkiye'nin bulunduğu sıralama şaşırttı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Listenin en güvenli ülkeleri arasında İzlanda, düşük suç oranları ve istikrarlı politik yapısıyla öne çıktı. İzlanda'yı takip eden diğer güvenli ülkeler arasında Lüksemburg, Norveç, İsviçre ve Danimarka yer aldı. Bu ülkeler, seyahat edenler için güvenli bir deneyim sunan istikrarlı ortamlarıyla dikkat çekiyor.
EN TEHLİKELİ ÜLKELER
Öte yandan, devam eden iç savaşlar, terör tehdidi ve insan hakları ihlalleri gibi unsurlar, bazı ülkeleri seyahat açısından son derece riskli hale getiriyor. Güney Sudan, Afganistan, Suriye, Libya ve Somali, bu kategoride en tehlikeli ülkeler olarak sıralandı. Bu ülkelerdeki çatışmalar ve zayıf altyapı, acil durumlarda etkili müdahaleyi zorlaştırıyor.
International SOS, ayrıca yeni ve gelişen çatışmaların Gazze, Lübnan, Rusya ve Afrika’nın Sahel bölgesinde güvenlik risklerini artırdığını belirtti.
TÜRKİYE TEHLİKELİ Mİ GÜVENİLİR Mİ?
Listede Türkiye ise turuncu renkle gösterilerek orta güvenlikli ülkeler arasında yer aldığı açıklandı.
GEÇEN SENENİN LİSTESİ
Ekonomi ve Barış Enstitüsü’nün her yıl yayımladığı Küresel Barış Endeksi (Global Peace Index/GPI) raporuna göre, 2023 yılında dünya genelindeki barış ortamında önemli gerilemeler yaşandı. Raporda, dünya nüfusunun yüzde 99,7’sini oluşturan 163 bağımsız devlet ve bölge, barış seviyelerine göre sıralandı.
2023 araştırmasına göre, küresel barış düzeyi yüzde 0,42 oranında geriledi. Bu, son 15 yıl içinde 13. gerileme olarak kaydedildi. 2022'de 84 ülke barış açısından iyileşme gösterirken, 79 ülke barış ortamında kötüleşme yaşadı.
Afganistan, üst üste 8. kez dünyanın en az barışçıl ülkesi seçildi. Yemen, Suriye, Güney Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti ise en tehlikeli ülkeler arasında yer aldı.
Ukrayna'daki savaş, küresel barış üzerinde ciddi bir etki yarattı. Ukrayna, en büyük gerilemeyi yaşayan ülke olurken, Rusya ise 5. sırada yer aldı. Buna rağmen, Avrupa kıtası, dünyanın en barışçıl bölgesi olmaya devam ediyor ve en barışçıl ilk 10 ülkenin 7’sine ev sahipliği yapıyor.
Dünyanın en barışçıl ülkesi unvanını koruyan İzlanda, bu konumunu 2008 yılından beri sürdürüyor. İzlanda’yı Danimarka, İrlanda, Yeni Zelanda ve Avusturya izledi.
Birleşik Krallık, geçen yıla göre bir sıra gerileyerek en barışçıl 37. ülke olurken, ABD, barışçıllık seviyesinde "düşük" olarak değerlendirildi ve 131. sırada yer aldı. ABD'deki düşüş, emniyet ve güvenlik alanında görülen olumsuzluklara bağlandı.
2023 yılında en tehlikeli ülkeler:
- Afganistan
- Yemen
- Suriye
- Güney Sudan
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti
- Rusya
- Ukrayna
- Somali
- Sudan
- Irak
2023 yılında en barışçıl ülkeler:
- İzlanda
- Danimarka
- İrlanda
- Yeni Zelanda
- Avusturya
- Singapur
- Portekiz
- Slovenya
- Japonya
- İsviçre