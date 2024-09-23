Dünyanın En Güçlü Pasaportu Açıklandı! Türk Pasaportu Sıra Atladı
Dünyanın en güçlü pasaportları ortaya çıktı. Bu pasaportun hangi ülke olduğu merak edilirken, Türkiye'nin kaçıncı sıralamada olduğu araştırılıyor. İşte dünyanın en güçlü pasaportuna sahip ülke sıralaması...
Kaynak: VisaGuide.World
VisaGuide.World tarafından dünyanın en güçlü pasaportları duyuruldu. Listenin zirvesine hangi ülkelerin yer aldığı merak edilirken, Türkiye’nin bir değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.
Hedef Önemi Puanı (Destination Significance Score - DSS) sistemi, her bir pasaporta özgün değerler atayarak endeks oluşturdu.
Kaynak: VisaGuide.World