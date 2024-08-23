Dünyanın En Güçlü Pasaportları Listesinde Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Ülkelerin askeri, ekonomik ya da uluslararası siyasetteki etkin konumu, vatandaşlarına sunulan pasaportun da güçlü veya zayıf olmasına neden oluyor.



Yaşanan gerilimler ya da artan ikili ilişkilerle birlikte birçok ülkenin uyguladığı vize politikalarında değişiklik yaşanırken, 1980 askeri darbesinin ardından Türkiye'ye vizesiz seyahat hakkını kapatan Avrupa Birliği ülkeleri, son yıllarda Türk vatandaşları tarafından yapılan başvuruların büyük bölümünü reddediyor.



DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORTLARI BELLİ OLDU



Ret kararlarına gerekçe olarak Türkiye'de her geçen gün bozulan ekonomik durum ve iltica taleplerinin artışı gösterilirken, uluslararası siyasette yaşanan sürtüşmeler Türkiye vatandaşlarının kullandığı pasaportun son yılların en zayıf konumuna gerilemesine neden oldu.



Her yıl düzenli olarak yayınlanan Henley Pasaport Endeksi'nde Türkiye, 2024 yılında da gerilemeye devam etti. İşte dünyanın en güçlü pasaportları ve Türkiye'nin listedeki sıralaması...



