Dünyanın En Güçlü Ordularında Türkiye'nin Yeri Değişti
Ülkeler arasında askeri güç kapasitelerini inceleyen ve bu verilerle "Dünyanın en güçlü orduları" sıralamasını yayınlayan ABD merkezli Global Fire Power, 2024 yılında dünyanın en güçlü ordularını sıraladı. Türkiye, geçtiğimiz yıla göre 3 basamak yükselerek en güçlü 10 ordu arasına girdi.
Ordular arasındaki güç sıralaması her zaman merak konusu olmuştur. Jeopolitik krizlerin arttığı dünyada birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, yıllık gelirinin önemli bir bölümünü askeri harcamalar için ayırıyor.
TÜRKİYE 3 BASMAK BİRDEN YÜKSELDİ
Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ardından dünyanın birçok ülkesi askeri harcamalarını artırırken, Özellikle savaş ve çatışmanın yaşandığı Orta Doğu ve çevresindeki ülkelerin askeri kapasitesi merak konusu oldu.
ABD merkezli kuruluş Global Fire Power tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan "Dünyanın en güçlü orduları" listesinde Türkiye'nin yeni konumu belli oldu. Türkiye, listede geçtiğimiz yıla kıyasla 3 basamak birden yükseldi.
İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...
Bu yıl paylaşılan listede Türkiye üç sıra birden yükselerek 8. oldu. ABD merkezli şirket, yaşanan bu yükselişin gerekçesi olarak Türkiye'nin son yıllarda askeri sanayii tarafında gelişme yaşadığına dikkat çekti ve ilerleyen yıllarda listede yükselmeye devam edebileceğinin sinyallerini verdi.
AÇIKLANAN LİSTEYE GÖRE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI
1. ABD
2. Rusya
3. Çin
4. Hindistan
5. Güney Kore
6. İngiltere
7. Japonya
8. Türkiye
9. Pakistan
10. İtalya
11. Fransa
12. Brezilya
13. Endonezya
14. İran