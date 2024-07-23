Dünyanın En Güçlü Ordularında Türkiye'nin Yeri Değişti

Ordular arasındaki güç sıralaması her zaman merak konusu olmuştur. Jeopolitik krizlerin arttığı dünyada birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, yıllık gelirinin önemli bir bölümünü askeri harcamalar için ayırıyor.



TÜRKİYE 3 BASMAK BİRDEN YÜKSELDİ



Ukrayna ve Rusya arasındaki savaşın ardından dünyanın birçok ülkesi askeri harcamalarını artırırken, Özellikle savaş ve çatışmanın yaşandığı Orta Doğu ve çevresindeki ülkelerin askeri kapasitesi merak konusu oldu.



ABD merkezli kuruluş Global Fire Power tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan "Dünyanın en güçlü orduları" listesinde Türkiye'nin yeni konumu belli oldu. Türkiye, listede geçtiğimiz yıla kıyasla 3 basamak birden yükseldi.



İşte dünyanın en güçlü orduları sıralaması...