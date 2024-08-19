Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
ABD merkezli araştırma şirketi Global Firepower, 2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 20 ülkeyi belirleyen bir rapor yayınladı. Raporda Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise şaşkınlık yarattı.
Son yıllarda savaş uçakları ve hava kuvvetleri, askeri anlamda en çok konuşulan konuların başında geliyor. EuroFighter, F-35, F-16 ve SU gibi savaş uçaklarıyla donatılan hava kuvvetleri, her ülkenin savunma stratejisinde kritik bir rol oynuyor. Teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde, radar sistemlerinden kaçınabilen uçaklar ve güçlü hava savunma sistemleri büyük önem kazandı. Bu durum, hava kuvvetlerine yapılan yatırımları da artırdı ve 2024 yılının başında, dünya genelinde hava kuvvetleri güç sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı.
Global Firepower, 145 ülkeyi analiz ederek hazırladığı bu raporda, "avcı uçakları, eğitmen uçaklar, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları" gibi çeşitli unsurları değerlendirdi. Bu unsurlar temel alınarak yapılan sıralamada, ulusal hava kuvvetlerinin toplam gücü ortaya kondu.
Global Firepower'ın bu kapsamlı çalışması, 2024 yılı itibarıyla en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri yeniden sıraladı ve Türkiye'nin listede aldığı yer, beklentilerin ötesinde bir sonuç ortaya koydu.
19 - CEZAYİR HAVA KUVVETLERİ
18 - ALMANYA HAVA KUVVETLERİ
17 - BREZİLYA HAVA KUVVETLERİ
16 - YUNANİSTAN HAVA KUVVETLERİ
15 - İNGİLTERE HAVA KUVVETLERİ
14 - TAYVAN HAVA KUVVETLERİ
13 - İTALYA HAVA KUVVETLERİ
12 - SUUDİ ARABİSTAN HAVA KUVVETLERİ
11 - KUZEY KORE HAVA KUVVETLERİ
10 - FRANSA HAVA KUVVETLERİ
9 - TÜRK HAVA KUVVETLERİ
8 - MISIR HAVA KUVVETLERİ
7 - PAKİSTAN HAVA KUVVETLERİ
6 - JAPONYA HAVA KUVVETLERİ
5 - GÜNEY KORE HAVA KUVVETLERİ
4 - HİNDİSTAN HAVA KUVVETLERİ
3 - ÇİN HAVA KUVVETLERİ
2 - RUSYA HAVA KUVVETLERİ
1 - ABD HAVA KUVVETLERİ
TÜRK HAVA KUVVETLERİ ENVANTERİ
Türkiye Hava Kuvvetleri'nin envanterinde şu unsurlar yer almaktadır:
- 48 adet F-4E, 157 adet F-16C, 86 adet F-16D savaş uçakları
- 4 adet E-7A havadan erken ihbar ve kontrol uçağı
- 7 adet KC-135R havada yakıt ikmali uçağı
- 17 adet C-130B/E nakliye uçağı
- 81 adet UH-1H, 11 adet CH-47F taşıyıcı helikopter
- 57 adet T-70, 68 adet AS-532 kargo ve kurtarma helikopteri
- 76 adet temel ve orta seviye eğitim uçağı, 18 adet Hürkuş B/HYEU, 68 adet jet eğitim uçağı
- Türk Yıldızları tarafından kullanılan 19 adet NF-5A/B gösteri uçağı
Ayrıca, hava kuvvetlerinin envanterinde silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve gözetleme keşif araçları da bulunmaktadır:
- 8 adet TUSAŞ Anka Aksungur, 14 adet Anka S, 400+ adet Bayraktar TB2, 20+ Baykar Bayraktar Akıncı silahlı insansız hava aracı
- 30 adet RQ-20, 10 adet Karayel, 10 adet IAI Heron gözetleme ve keşif aracı