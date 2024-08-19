Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı

Son yıllarda savaş uçakları ve hava kuvvetleri, askeri anlamda en çok konuşulan konuların başında geliyor. EuroFighter, F-35, F-16 ve SU gibi savaş uçaklarıyla donatılan hava kuvvetleri, her ülkenin savunma stratejisinde kritik bir rol oynuyor. Teknolojinin hızla ilerlediği bu dönemde, radar sistemlerinden kaçınabilen uçaklar ve güçlü hava savunma sistemleri büyük önem kazandı. Bu durum, hava kuvvetlerine yapılan yatırımları da artırdı ve 2024 yılının başında, dünya genelinde hava kuvvetleri güç sıralamasında önemli değişiklikler yaşandı.

Global Firepower, 145 ülkeyi analiz ederek hazırladığı bu raporda, "avcı uçakları, eğitmen uçaklar, nakliye araçları, özel bombardıman uçakları, kara saldırı uçakları ve özel görev platformları" gibi çeşitli unsurları değerlendirdi. Bu unsurlar temel alınarak yapılan sıralamada, ulusal hava kuvvetlerinin toplam gücü ortaya kondu.