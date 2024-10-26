Dünyanın En Güçlü Donanmaya Sahip Ülkeleri Belli Oldu! Türkiye Bakın Kaçıncı Sırada

Dünyanın askeri güç dengeleri açısından deniz kuvvetleri de kara ve hava güçleri kadar kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda, ABD merkezli Global Firepower, 2024 yılı için dünyanın en güçlü donanmalarını sıralayan bir liste yayımladı.

Listeye; denizaltılar, helikopter gemileri ve diğer birçok faktör dahil edilerek ülkelerin deniz gücü değerlendirildi. Türkiye'nin bu listede aldığı yer, dikkat çekici bir şekilde öne çıktı. Peki, Türkiye bu sıralamada hangi konumda yer aldı? İşte 2024 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü donanmaları listesi...

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI

100- Yeni Zelenda

99- Belçika

98- Sierra Leone

97-Estonya

96-Uruguay

95-Somali

94-Litvanya

93- Tanzanya

92-Sudan

91-Karadağ

90-El Salvador

89-Surinam

88-Kongo Demokratik Cumhuriyeti

87- Letonya

86-Kazakistan

85-Kenya

84-Gürcistan

83-Arnavutluk

82- Romanya

81- Benim

80- Nikaragua

79- Eritre

78- Küba

77- Azerbaycan

76- Norveç

75- Guatemala

74- Ürdün

73- Gana

72- Ekvador

71- Sırbistan

70- Kamboçya

69- Venezuela

68- Hırvatistan

67- Dominik Cumhuriyeti

66- Yemen

65- Bulgaristan

64- Angola

63- Arjantin

62- Singapur

61- Avustralya

60- Türkmenistan

59- Polonya

58- Panama

57- Laos

56- Suriye

55- Güney Afrika

54- Tunus

53- Suudi Arabistan

52- Bahreyn

51- Almanya

50- Kamerun

49- İsrail

48- Kanada

47- Irak

46- Peru

45- Paraguay

44- Lübnan

43- Honduras

42- Birleşik Arap Emirlikleri

41- Danimarka

40 Tayvan

39- Vietnam

38- Malezya

37- İran

36- Ukrayna

35- Filipinler

34- Hollanda

33- Portekiz

32- Pakistan

31- Birleşik Krallık

30- Bangladeş

29- Fas

28- Katar

27- Kuveyt

26- Fransa

25- Şili

24- Nijerya

23- Brezilya

22- Mısır

21- Japonya

20- İspanya

19- Bolivya

18- TÜRKİYE

17- Yunanistan

16- Meksika

15- Güney Kore

14- Cezayir

13- Myanmar

12- Kolombiya

11- Finlandiya

10- Sri Lanka

9- Tayland

8- Hindistan

7- İtalya

6- Endonezya

5- İsveç

4-ABD

3- Kuzey Kore

2- Çin

1- Rusya

Kaynak: Haber Merkezi