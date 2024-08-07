Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası
ABD merkezli istatistik şirketi Global Fire Power, ülkelerin askeri güçlerini kıyasladığı listenin yanı sıra, bu kez donanma kapasitelerini sıraladı. Paylaşılan listede dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkeler öğrenilirken, Türkiye'nin listedeki sırası dikkat çekti.
Birçok ülke vatandaşı, kendi ülkesinin konumunu merak ettiği için dünyanın en güçlü orduları sıralamasını araştırmakta. Bu merakı gidermek için çalışmalar yürüten ABD merkezli kuruluş Global Fire Power, her yıl yayınladığı askeri güç kapasiteleri listesinin güncel sayısını yıl başında duyurdu.
Bu listede Türkiye, geçtiğimiz yıl yer aldığı 11. sıradan 8. sıraya yükselirken, Global Fire Power, son yayınladığı listede ise bu kez ülkelerin donanma güçlerini mukayese etti. Hazırlanan listede dünyanın en güçlü deniz gücüne sahip ülkelerine yer verilirken, Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.
İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI
30- Almanya
29- Tayland
28- Polonya
27- Cezayir
26- Tayvan
25- Bangladeş
24- Danimarka
23- Brezilya
22- Yunanistan
21- Fransa
20- Filipinler
19- Fas
18- Japonya
17- Meksika
16- İtalya
15- Myanmar
14- Güney Kore
13- Bolivya
12- Türkiye
11- Pakistan
10- Endonezya
9- Kolombiya
8- Finlandiya
7- Hindistan
6- Mısır
5- Rusya
4- İran
3- Amerika
2- Çin
1- Kuzey Kore