Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası

ABD merkezli istatistik şirketi Global Fire Power, ülkelerin askeri güçlerini kıyasladığı listenin yanı sıra, bu kez donanma kapasitelerini sıraladı. Paylaşılan listede dünyanın en güçlü donanmasına sahip ülkeler öğrenilirken, Türkiye'nin listedeki sırası dikkat çekti.

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Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası - Resim: 1

Birçok ülke vatandaşı, kendi ülkesinin konumunu merak ettiği için dünyanın en güçlü orduları sıralamasını araştırmakta. Bu merakı gidermek için çalışmalar yürüten ABD merkezli kuruluş Global Fire Power, her yıl yayınladığı askeri güç kapasiteleri listesinin güncel sayısını yıl başında duyurdu.

Bu listede Türkiye, geçtiğimiz yıl yer aldığı 11. sıradan 8. sıraya yükselirken, Global Fire Power, son yayınladığı listede ise bu kez ülkelerin donanma güçlerini mukayese etti. Hazırlanan listede dünyanın en güçlü deniz gücüne sahip ülkelerine yer verilirken, Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI

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Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası - Resim: 2

30- Almanya

29- Tayland

28- Polonya

27- Cezayir

26- Tayvan

25- Bangladeş

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Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası - Resim: 3

24- Danimarka

23- Brezilya

22- Yunanistan

21- Fransa

20- Filipinler

19- Fas

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Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası - Resim: 4

18- Japonya

17- Meksika

16- İtalya

15- Myanmar

14- Güney Kore

13- Bolivya

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Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası - Resim: 5

12- Türkiye

11- Pakistan

10- Endonezya

9- Kolombiya

8- Finlandiya

7- Hindistan

6- Mısır

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Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası - Resim: 6

5- Rusya

4- İran

3- Amerika

2- Çin

1- Kuzey Kore

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