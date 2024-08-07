Dünyanın En Güçlü Donanmaları Belli Oldu: İşte Türkiye'nin Sırası

Birçok ülke vatandaşı, kendi ülkesinin konumunu merak ettiği için dünyanın en güçlü orduları sıralamasını araştırmakta. Bu merakı gidermek için çalışmalar yürüten ABD merkezli kuruluş Global Fire Power, her yıl yayınladığı askeri güç kapasiteleri listesinin güncel sayısını yıl başında duyurdu.



Bu listede Türkiye, geçtiğimiz yıl yer aldığı 11. sıradan 8. sıraya yükselirken, Global Fire Power, son yayınladığı listede ise bu kez ülkelerin donanma güçlerini mukayese etti. Hazırlanan listede dünyanın en güçlü deniz gücüne sahip ülkelerine yer verilirken, Türkiye'nin sıralaması dikkat çekti.



İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ DONANMALARI