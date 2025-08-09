Dünyanın En Çirkin Köpeği Belli Oldu! Sahibine 5 Bin Dolar Kazandırdı

ABD’nin California eyaletindeki Santa Rosa’da düzenlenen Dünyanın En Çirkin Köpeği Yarışması’nda Petunia, birincilik ve 5 bin dolarlık para ödülünü kazandı. Sahibi Shannon Nyman ile zaferi kutlayan Petunia, New York’ta Today Show’a konuk olacak.

ABD’nin California eyaletine bağlı Santa Rosa’daki Sonoma County Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen “Dünyanın En Çirkin Köpeği” yarışması, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgiyle karşılandı. Sonoma County Fuarı kapsamında gerçekleşen etkinlikte, alışılmadık görünümleriyle dikkat çeken köpekler, jüri ve seyirciler önünde yeteneklerini sergiledi.

Yarışmanın bu yılki birincisi Petunia adlı köpek oldu. Petunia, sahibi Shannon Nyman ile birlikte podyumda zaferini kutlarken, 5 bin dolarlık büyük ödülün de sahibi oldu.

Yarışmada Petunia’nın yanı sıra birçok özel köpek yer aldı. İkincilik ödülünü, Güney Kore’den kurtarılmış 5 yaşındaki pug cinsi Jinny Lu kazanırken, üçüncü sırayı 7 yaşındaki Çin Crested cinsi Poppy elde etti. Jinny Lu aynı zamanda “Halkın Seçimi” ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA

