Dünyada Yedinciydi! Türk Devi Fransızlara Satıldı
Dünyanın en iyi yedinci tramvay üreticisi olarak bilinen Duray Ulaşım Sistemleri'ni, Fransız devi Alstom satın aldı. Satın alımı Alstom, sitesinden duyurdu.
Fransız Alstom firması, Bursa'nın ve Türkiye'nin önemli makine üreticilerinden Durmazlar Makine bünyesindeki Duray Ulaşım Sistemleri'ni Alstom satın aldı. Alstom'un resmi internet sitesi, satın alımı "Alstom, Bursa'daki yeni fabrikasıyla Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırıyor" diye duyurdu.
Alstom'un açıklamasında, akıllı ve sürdürülebilir raylı sistemler alanında dünya lideri olan şirketin, Duray Ulaşım Sistemleri'ni bünyesine katarak Türkiye'deki yatırımlarını ileriye taşıdığı belirtildi. Bursa'da 200'ü aşkın çalışanıyla faaliyetlerine başlayan yeni Alstom İleri Endüstri Merkezi, kritik öneme sahip raylı ulaşım komponentleri üretecek.