Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar!

Dünyanın en popüler giyim markalarından Nike, Türkiye'ye yönelik online satış uygulamasını askıya aldı.



6 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile yurt dışından getirilecek ürünlere yönelik yeni vergi kısıtlamaları devreye alınırken, ürünlerde uygulanan 150 euroluk sınırın 30 euroya düşürüleceği belirtilmişti. Değişikliklerin 21 Ağustos tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olmasının ardından Türkiye'de satış yapan birçok küresel firma, gümrük düzenlemesindeki belirsizlikler nedeniyle online siparişlerini askıya aldı.



ONLİNE SATIŞLARIN TAMAMI DURDURULDU



Dünyanın en sık tercih edilen giyim markalarından Nike, internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılarına "Türkiye'de Nike üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır" uyarı mesajını gönderdi.



