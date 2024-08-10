Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar!

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanan ve 21 Ağustos tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek gümrük düzenlemesinin ardından dünyanın önde gelen giyim markalarından Nike, Türkiye'de online satışları durdurdu.

Son Güncelleme:
Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar! - Resim: 1

Dünyanın en popüler giyim markalarından Nike, Türkiye'ye yönelik online satış uygulamasını askıya aldı.

6 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile yurt dışından getirilecek ürünlere yönelik yeni vergi kısıtlamaları devreye alınırken, ürünlerde uygulanan 150 euroluk sınırın 30 euroya düşürüleceği belirtilmişti. Değişikliklerin 21 Ağustos tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olmasının ardından Türkiye'de satış yapan birçok küresel firma, gümrük düzenlemesindeki belirsizlikler nedeniyle online siparişlerini askıya aldı.

ONLİNE SATIŞLARIN TAMAMI DURDURULDU

Dünyanın en sık tercih edilen giyim markalarından Nike, internet sitesi ve mobil uygulamalar üzerinden alışveriş yapmak isteyen kullanıcılarına "Türkiye'de Nike üzerinden şu an için alışveriş yapılamamaktadır" uyarı mesajını gönderdi.

Haberin devamını okumak için tıklayın
Hasat Başladı, İlk Ürünler Açık Artırmada Satıldı: Kilosu Servet Değerinde Hasat Başladı, İlk Ürünler Açık Artırmada Satıldı: Kilosu Servet Değerinde
Ersan Şen ve Hacı Yakışıklı Canlı Yayında Birbirine Girdi: ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’ ‘Sen Hakikaten Cahilsin, Düzgün Konuş!’
Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı Kilosu Tarlada 100, Pazarda 200 Liradan Satılıyor! Hasat 10 Gün Erken Başladı
Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar
Tarihin En Kötü Hasadı Oldu, Çiftçilerin Hepsi Zarar Etti: Tarlada 16, Markette 40 Liraya Satılıyor Tarihin En Kötü Hasadı Oldu, Çiftçilerin Hepsi Zarar Etti: Tarlada 16, Markette 40 Liraya Satılıyor
Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler Elektrik Faturası O Kişilere Artık Ücretsiz! Tek Kuruş Bile Ödemeyecekler
Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi Yarından İtibaren Geçerli Olacak: Yüzde 30 Zam Geldi
Ankara'daki Katliam Gibi Kazada Dehşete Düşüren Fotoğraflar! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Ankara'daki Katliam Gibi Kazada Dehşete Düşüren Fotoğraflar!
Kısıtlama Kalktı: İstanbul'un Tamamında Ücretsiz Oldu Kısıtlama Kalktı: İstanbul'un Tamamında Ücretsiz Oldu
Bayıla Bayıla Tüketiyorduk! Meğer Zehir Yiyormuşuz Bayıla Bayıla Tüketiyorduk! Meğer Zehir Yiyormuşuz
Bu Yılki Hasat Yüzleri Güldürdü: Kilosu 1000 Liranın Üzerinde Satılıyor Bu Yılki Hasat Yüzleri Güldürdü: Kilosu 1000 Liranın Üzerinde Satılıyor
Schengen Vizesi Alamayan İş Adamlarının Yeni Rotası! Akın Akın Gidiyorlar Schengen Vizesi Alamayan İş Adamlarının Yeni Rotası! Akın Akın Gidiyorlar
ÇOK OKUNANLAR
Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı: Cam Şişeler Fırlatıldı, Oyuna Ara Verildi Şener Şen'in Ankara'daki Oyununa Saldırı
Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar! Dünyaca Ünlü Markadan Türkiye Kararı: Tüm Ürünlerin Satışını Yasakladılar!
Nike, Türkiye'ye Online Satışlarını Durdurdu! Nike, Türkiye'ye Online Satışlarını Durdurdu!
Okan Buruk'tan Batshuayi Yorumu: 'Geçen Seneden Alıştık' Okan Buruk'tan Batshuayi Yorumu
İsrail, Gazze'de 2 Gazeteciyi Daha Katletti İsrail, Gazze'de 2 Gazeteciyi Daha Katletti