Dünyaca Ünlü Gıda Devinde ‘Aşk’ Krizi! CEO Görevden Alındı, Hemen Yenisi Atandı

Dünyaca ünlü İsviçreli gıda devi Nestle’nin 1 yıllık şirket CEO’su Laurent Freixe’nin yaşadığı ilişki sebebiyle görevine son verildi. CEO’nun yerine hemen yeni CEO atandı. İşte şirkette şok etkisi yaratan olayın detayları…

KitKat’tan Nesquik’e kadar uzanan ünlü etiketlerin üreticisi dünyaca ünlü İsviçreli gıda devi Nestle’de yaşanan ‘görevden alma’ sonrasında gözler markanın üzerine çevrildi.

Şirketin CEO’su Laurent Freixe, bir astıyla ilişki yaşadığı gerekçesiyle görevden alındı.

Görevden alınan CEO Laurent Freixe

YENİ CEO ATANDI

Freixe hakkında yürütülen soruşturmada, yöneticinin şirketin iş ahlakı kurallarını ihlal ettiği belirtildi.

CEO Laurent Freixe’nin yerine ise yeni CEO olarak Nespresso kahve biriminin başında bulunan şirket yöneticisi Philipp Navratil atandı.

Şirkette yaşanan görev alma sonrasında, Nestle için daha fazla dalgalanma tehdidi oluşturacağı öne sürüldü.

1 YIL ÖNCE GÖREVE GELMİŞTİ

Şirketin CEO’su Laurent Freixe, görevi Mark Schneider’den 1 yıl önce devralmıştı.

CEO Laurent Freixe’nin yerine yeni CEO olarak atanan Philipp Navratil, kariyerine 2001 yılında Nestlé’de iç denetçi olarak başladı.

PHILIPP NAVRATİL KİMDİR?

Orta Amerika’da çeşitli ticari görevlerde bulunan Philipp Navratil, 2009 yılında Nestlé Honduras’ta ülke müdürü olarak atandı. 2013 yılında Meksika’daki kahve ve içecek işinin liderliğini üstlendi ve 2020 yılında Nestlé’nin Kahve stratejik iş birimine geçiş yaptı. Temmuz 2024′te Nespresso’ya geçti ve bu yılın 1 Ocak’ında Nestlé yönetim kuruluna dahil oldu.

