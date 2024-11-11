Dünyaca Ünlü Coğrafi İşaretli Hasat Başladı, Analizi Yapıldı: Kilosu 4 Bin Liradan Satılıyor

Bu yıl Anzer Balı’nın kilogram fiyatı 4 bin TL olarak belirlenirken, 500 gramı 2 bin TL, 250 gramı ise bin TL'den alıcı bulacak. Rekoltesi diğer ballara göre düşük olan bu özel bal, yurt dışından yoğun talep görmesine rağmen, öncelikli olarak ön sipariş veren yerli alıcılara ve hastalara satılacak.

1 KİLOSU 4 BİN LİRAYA SATILIYOR

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Muzaffer Deniz, 2024-2025 üretim sezonuna ait balların Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yapılan analizlerinin tamamlandığını belirtti. Analizlerden olumlu sonuç alan balların dolum işlemlerinin gerçekleştirilip satışa sunulduğunu ifade eden Deniz, “2024 ve 2025 sezonu için Anzer Yaylası'ndaki üretim dönemi sona erdi ve ballarımızı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi'ne analiz için gönderdik. 25 Ekim itibarıyla analizden olumlu sonuçla dönen ballarımızın ilk dolumunu Rize Arıcılar Birliği’nde tamamladık ve satışlara başladık. Bu yıl Anzer Balı'nın 1 kilogramı 4 bin TL, 500 gramı 2 bin TL, 250 gramı ise bin TL olarak fiyatlandırıldı” dedi.

ANZER BALINA BÜYÜK İLGİ

Azner Balı’nın bir çok yurt dışı ülkesinden de tapel gördüğünün altını çizen Deniz “Balımız coğrafi işaretli, seri numaralı orijinal bir üründür. Tabii ki Anzer Balı diğer ballar gibi çok fazla miktarda olan bir bal değil. Bu anlamda Anzer Balı’na şu anda çok yoğun bir şekilde talep olduğunu görmekteyiz. Son yıllarda bilhassa Arap ülkelerinden ülkemize turizm amaçlı gelen turistler, yine Avrupa ülkelerinden bilhassa Almanya, İsviçre, İngiltere, Fransa gibi ülkelerden Anzer Balı’nı bildikleri için, değerli bir bal olarak bildikleri için yurt dışı taleplerimiz de olmaktadır. Hatta Singapur’dan, Japonya’dan bile Anzer Balı talebi olduğunu görmekteyiz” ifadelerini kullandı.

ÖNCELİK YERLİ VE HASTA SİPARİŞLERİ

Yurt dışından talep çok olsa da Anzer Balı’nda önceliğin ön sipariş veren hastalar olduğuna dikkat çeken Deniz “Bizim ilk tercihimiz ülkemizdeki ön siparişte bulunan hasta olan insanlar. Önceliği onlara vererek, Anzer Balı’nı ilk onlara göndereceğiz. Tabii ki bizim burada önceliğimiz ilk önce hastalara olacaktır. Öncelikle ön sipariş verilen siparişler ilk etapta gönderilecek” dedi.

Kaynak: İHA