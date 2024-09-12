Dünya Meteoroloji Örgütü Alarma Geçti: Tarih Verildi Dünya Zor Sürece Giriyor

Uzmanlar, bu hava olayının okyanus sıcaklıklarını düşürerek küresel iklim üzerinde önemli etkiler yaratabileceğini belirtti.

WMO'nun yayımladığı uzun vadeli hava tahmin raporuna göre, La Nina'nın özellikle Ekim 2024 ile Şubat 2025 arasında etkisini gösterebileceği tahmin ediliyor. La Nina, okyanus yüzey sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte rüzgar, basınç ve yağış sistemlerinde değişikliklere neden olarak küresel iklimi etkileyen önemli bir doğal olay olarak biliniyor.

KÜRESEL ISINMAYA ÇOK FAYDASI YOK

WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, La Nina'nın kısa vadeli bir soğuma etkisi yaratabileceğini ancak sera gazlarının atmosferdeki birikimi nedeniyle küresel sıcaklıkların uzun vadeli yükseliş yörüngesinin değişmeyeceğini vurguladı. Saulo, son 9 yılın, 2020-2023 yılları arasında görülen La Nina'ya rağmen en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirtti.

Son 3 ay boyunca nötr hava koşullarının hakim olmasına rağmen dünya genelinde yoğun sıcaklıklar ve şiddetli yağışlar gibi aşırı hava olaylarının yaşandığına dikkat çeken Saulo, iklim değişikliğine karşı "Herkes İçin Erken Uyarılar" girişiminin WMO'nun önceliklerinden biri olmaya devam edeceğini söyledi.