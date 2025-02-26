Dünya Liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Doğum Günü Tebriği

26 Şubat 1954’te İstanbul’un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün 71. yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dünya liderlerinden doğum günü tebriği geldi. Erdoğan peş peşe birçok telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuların da ele alındığı görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Özbekistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Kaynak: Haber Merkezi