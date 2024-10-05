Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Patililerle Buluşma

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Çeşme Belediyesi ve Çeşme Kent Konseyi iş birliği, Çeşme Alaçatı Doğa ve Hayvanseverler Derneği (ÇESAL), Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), ARES Hayvan Koruma ve Yaşam Derneği, Çeşme Doğa ve Hayvanseverler ve Koruyanlar Derneği destekleri ile Alaçatı Pati Park’ta etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe Çeşme Belediye Başkanvekili Banu Ayhan’ın yanı sıra CHP İlçe Yönetim Kurulu üyesi Burak Köksalan, CHP Çeşme Kadın Kolları Başkanı Derya Atalan, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Güler, sanatçı Pınar Aylin, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda hayvansever katıldı.

Kaynak: ANKA