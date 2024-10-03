Dünya Genelinde En Yüksek Vergi Alan Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Bakın Kaçta
2024 yılı için Avrupa’da en yüksek gelir vergisi oranlarına sahip ülkeler belli oldu. Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan verilere göre, ülkelerin vergi politikaları ve sosyal refah sistemleri arasında önemli farklılıklar gözlemleniyor. Peki, en yüksek vergi oranlarına sahip ülkeler hangileri ve Türkiye bu sıralamada nerede yer alıyor?
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa genelinde uygulanan yasal gelir vergisi oranları, ülkelerin mali stratejileri ve kamu hizmetlerine yaklaşımlarını yansıtıyor. Vergi oranları, devletlerin gelir kaynaklarını artırmanın yanı sıra sosyal eşitlik ve ekonomik büyüme hedeflerine de işaret ediyor. Kuzey Avrupa’dan güneyine, doğusundan batısına kadar uzanan geniş coğrafyada, gelir vergisi politikalarında önemli farklılıklar dikkat çekiyor.
2024 yılı itibarıyla bazı ülkeler, yüksek gelir gruplarına yönelik yüksek vergi oranlarıyla öne çıkarken, diğer ülkeler düşük vergilerle yatırımcıları ve nitelikli işgücünü çekmeyi hedefliyor. Bu çeşitlilik, Avrupa'nın ekonomik ve sosyal yapısının karmaşıklığını ortaya koyuyor. 2024 yılı vergi oranları, önceki yıllara kıyasla bazı değişiklikler içeriyor.
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), 2024 yılı için Avrupa'da en yüksek yasal gelir vergisi oranlarına sahip ülkeleri sıraladı. Bu sıralama, her ülkenin ekonomik politikalarının farklı yönlerini ve gelir dağılımına yönelik yaklaşımlarını gözler önüne seriyor. Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri de OECD verilerine göre netleşmiş durumda.
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) 2024 yılı için Avrupa'daki en yüksek yasal vergi oranlarını açıkladı. Peki en fazla yasal gelir vergisine sahip ülke hangisi?
İŞTE 2024 YILINDA EN FAZLA GELİR VERGİSİNE SAHİP ÜLKELER!
35) ROMANYA | YÜZDE 10
34) BULGARİSTAN | YÜZDE 10
33) MOLDOVA | YÜZDE 12
32) MACARİSTAN | YÜZDE 15
31) UKRAYNA | YÜZDE 19.5
30) GÜRCİSTAN | YASAL GELİR VERGİSİ ORANI: YÜZDE 20
29) ESTONYA | YÜZDE 20
28) ÇEK CUMHURİYETİ | YÜZDE 23
27) SLOVAKYA | YÜZDE 25
26) KKTC | YÜZDE 25
25) LETONYA | YÜZDE 31
24) LİTVANYA | YÜZDE 32
23) MALTA | YÜZDE 35
22) HIRVATİSTAN | YÜZDE 35.4
21) POLONYA | YÜZDE 36
20) İSVİÇRE | YÜZDE 39.5
19) NORVEÇ | YÜZDE 39.6
18) TÜRKİYE | YÜZDE 40
17) YUNANİSTAN | YÜZDE 44
16) BİRLEŞİK KRALLIK | YÜZDE 45
15) LÜKSEMBURG | YÜZDE 45.8
14) İZLANDA | YÜZDE 46.3
13) İTALYA | YÜZDE 47.3
12) ALMANYA | YÜZDE 47.5
11) İRLANDA | YÜZDE 48
10) HOLLANDA | YÜZDE 49.5
9) SLOVENYA | YÜZDE 15
8) FİNLANDİYA | YÜZDE 51.4
7) İSVEÇ | YÜZDE 52.3
6) PORTEKİZ | YÜZDE 53
5) BELÇİKA | YÜZDE 53.5
4) İSPANYA | YÜZDE 54
3) AVUSTURYA | YÜZDE 55
2) FRANSA | YÜZDE 55.4
1) DANİMARKA | YÜZDE 55.9
Danimarka, Dünya genelinde yasal gelir vergi oranının en yüksek olduğu ülkedir.