Dünya Genelinde En Yüksek Vergi Alan Ülkeler Belli Oldu! Türkiye'nin Sıralaması Bakın Kaçta

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), 2024 yılı için Avrupa'da en yüksek yasal gelir vergisi oranlarına sahip ülkeleri sıraladı. Bu sıralama, her ülkenin ekonomik politikalarının farklı yönlerini ve gelir dağılımına yönelik yaklaşımlarını gözler önüne seriyor. Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri de OECD verilerine göre netleşmiş durumda.

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD) 2024 yılı için Avrupa'daki en yüksek yasal vergi oranlarını açıkladı. Peki en fazla yasal gelir vergisine sahip ülke hangisi?