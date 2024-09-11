Dünya Genelinde Birçok Şifre Deşifre Oldu: Dikkat Sizin Şifreniz de Risk Altında Olabilir

PAROLALARIN GELECEĞİ VE GÜVENLİK

Güvenlik uzmanları, parolaların yerini alacak alternatiflerin uzun süredir gündemde olduğunu belirtiyor. Ancak günümüzde hâlâ en yaygın oturum açma yöntemi olarak parolalar kullanılıyor. Çoğumuz parolaları kullanma konusunda kendimizi yeterince yetkin hissetsek de aslında bu konuda pek güvenli değiliz.

NordPass’ın 2022 yılında yayımladığı en yaygın 200 parola listesi, güvenlik konusundaki ciddi bir açığa dikkat çekiyor. Eğer sizin parolanız da bu listede yer alıyorsa, hemen değiştirmeniz tavsiye ediliyor. Hatta sadece parolanızı değiştirmekle kalmayıp, oturum açma bilgilerinizin tümünü güvenli bir şekilde yönetmeyi öğrenmeniz gerekebilir. Aksi takdirde, geç kalmanın bedeli oldukça ağır olabilir.