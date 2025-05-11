Dünya Engelliler Haftası İçin Düzenlenen Festivalde Duygusal Anlar

Dünya Engelliler Haftası kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen En-Şen Festival’in ikincisi, renkli görüntülere sahne oldu.

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Dünya Engelliler Haftası İçin Düzenlenen Festivalde Duygusal Anlar

Dünya Engelliler Haftası kapsamında Ümraniye Millet Bahçesi’nde düzenlenen En-Şen Festival’in ikincisi, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlikte engelli bireyler ve aileleri oyunlar, gösteriler ve atölye çalışmalarıyla keyifli anlar yaşarken, Anneler Günü’ne özel duygusal anlar da yaşandı.

Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen ve geleneksel hale getirilmesi planlanan ‘En-Şen Festival’in ikincisi Ümraniye Millet Bahçesi’nde gerçekleştirildi. Etkinliğe, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçedeki rehabilitasyon merkezleri, engelli merkezleri ve spor tesislerine kayıtlı öğrenciler ile ailelerini bir araya getiren festivalde katılımcılar, sahne gösterileri, eğlenceli oyunlar, mehter takımı gösterisi ve çeşitli atölye etkinlikleriyle keyifli bir gün geçirdi. Toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefleyen En-Şen Festivali, hem eğlenceli hem de anlamlı içeriğiyle Ümraniyelilere unutulmaz anlat yaşattı. Festivalde ayrıca, Anneler Günü’ne özel etkinlikler de yer aldı. Çocuklar, kendi elleriyle hazırladıkları bileklikleri annelerine hediye ederek Anneler Günü’nü kutladı. Renkli dekorlarla donatılan köşede aileler hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buldu.

Kaynak: AA

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