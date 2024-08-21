Dünya Diken Üstünde! En Son Pandemiden Önce Görülen Kıyamet Balığı O Ülkede Yeniden Ortaya Çıktı

Tarih boyunca çok sayıda canlı, iyiliğin, felaketlerin ya da değişimlerin habercisi olarak yorumlanmıştır.



Bu canlılar arasında en dikkat çekenlerden biri de 'kıyamet balığı' olmakta. Son 120 yılda yalnızca 20 kez görülen bu balık, ortaya çıkışının ardından bazı felaketlerin yaşanması nedeniyle bu isimle anılır oldu.



Kıyamet balığı, ilk kez 1901 yılında Scripps Oşinografi Enstitüsü tarafından keşfedildi. Balığı keşfeden araştırmacıların yalnızca bir yıl sonra bir kazada hayatını kaybetmesi ile birlikte başlayan efsane, zamanla topluluklar için de felaket haberleri olarak yorumlanmasına neden oldu.



EN SON PANDEMİ ÖNCESİNDE GÖRÜLMÜŞTÜ



Dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini kapsayan okyanuslarda, her geçen gün yeni canlı türleri keşfedilirken, kaşiflerin rastladığı en nadir balık türü olan 'kıyamet balığı', yaklaşık 4 yıl aranın ardından yeniden görüldü. 2019 yılının sonlarında, Pasifik Okyanusu'nda görülen ve devamında dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilişkilendirilen kıyamet balığı, geçtiğimiz günlerde Güney Çin Denizi'nde görüldü.