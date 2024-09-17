Dünya Devi Amazon Harekete Geçti: Artık Zorunlu Olacak

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirket içinde çalışanlara gönderdiği mesajda, mevcut haftada 3 gün ofisten çalışma sisteminin sona ereceğini ve Kovid-19 öncesindeki çalışma düzenine geri dönüleceğini açıkladı. Jassy, ofiste çalışan ekiplerin daha etkili bir işbirliği içinde olduklarını belirtti. Ancak, hastalık veya acil durumlar gibi bazı istisnaların geçerli olacağını vurguladı.