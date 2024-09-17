Dünya Devi Amazon Harekete Geçti: Artık Zorunlu Olacak
Dünya devlerinden olan Amazon, kritik bir karara imza attı. Amazon, gelecek yıl itibariyle tamamen zorunlu yaptı. Amazon'un yeni çalışma sisteminin 2 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
Kaynak: AA
Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Amazon, hibrit çalışma sistemine son vererek, çalışanlarını ofise geri çağırma kararı aldı. Yapılan duyuruya göre, 2025 yılı itibarıyla Amazon çalışanlarının haftada 5 gün ofiste bulunması zorunlu olacak. Yeni düzenleme, 2 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.
Amazon CEO'su Andy Jassy, şirket içinde çalışanlara gönderdiği mesajda, mevcut haftada 3 gün ofisten çalışma sisteminin sona ereceğini ve Kovid-19 öncesindeki çalışma düzenine geri dönüleceğini açıkladı. Jassy, ofiste çalışan ekiplerin daha etkili bir işbirliği içinde olduklarını belirtti. Ancak, hastalık veya acil durumlar gibi bazı istisnaların geçerli olacağını vurguladı.
Amazon, 2023 yılında haftada 3 gün ofisten çalışma düzenine geçme kararı almış, bu karar çalışanlar tarafından protesto edilmişti. Çalışanlar, evden çalışma sistemine devam edilmesi talebinde bulunmuştu.