Dünya Devi Amazon Harekete Geçti: Artık Zorunlu Olacak

Dünya devlerinden olan Amazon, kritik bir karara imza attı. Amazon, gelecek yıl itibariyle tamamen zorunlu yaptı. Amazon'un yeni çalışma sisteminin 2 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

Dünya Devi Amazon Harekete Geçti: Artık Zorunlu Olacak - Resim: 1

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Amazon, hibrit çalışma sistemine son vererek, çalışanlarını ofise geri çağırma kararı aldı. Yapılan duyuruya göre, 2025 yılı itibarıyla Amazon çalışanlarının haftada 5 gün ofiste bulunması zorunlu olacak. Yeni düzenleme, 2 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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Dünya Devi Amazon Harekete Geçti: Artık Zorunlu Olacak - Resim: 2

Amazon CEO'su Andy Jassy, şirket içinde çalışanlara gönderdiği mesajda, mevcut haftada 3 gün ofisten çalışma sisteminin sona ereceğini ve Kovid-19 öncesindeki çalışma düzenine geri dönüleceğini açıkladı. Jassy, ofiste çalışan ekiplerin daha etkili bir işbirliği içinde olduklarını belirtti. Ancak, hastalık veya acil durumlar gibi bazı istisnaların geçerli olacağını vurguladı.

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Dünya Devi Amazon Harekete Geçti: Artık Zorunlu Olacak - Resim: 3

Amazon, 2023 yılında haftada 3 gün ofisten çalışma düzenine geçme kararı almış, bu karar çalışanlar tarafından protesto edilmişti. Çalışanlar, evden çalışma sistemine devam edilmesi talebinde bulunmuştu.

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