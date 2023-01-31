Dün tahliye edilen BÜMED geri dönüyor: Boğaziçi yönetimi yürütmeyi durdurma kararına uyacak mı?

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği tesislerine yönelik tahliye kararı mahkeme kararıyla durduruldu. Ancak bugün Boğaziçi Üniversitesi’ne giden Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, rektörlüğün kararı olduğu gerekçesiyle okula alınmadı.

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Dün tahliye edilen BÜMED geri dönüyor: Boğaziçi yönetimi yürütmeyi durdurma kararına uyacak mı?

GERÇEK GÜNDEM

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), dün üniversitenin Güney Kampüsü’nde kullandığı sosyal tesislerden Sarıyer Kaymakamlığı kararıyla tahliye edildi. Ancak öğleden sonra İstanbul 9. İdare Mahkemesi, BÜMED’in yürütmeyi durdurma talebinde ara karar vererek tahliyenin durdurulması yönünde karar verdi.

Ancak bugün Boğaziçi Üniversitesi’ne giden Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri, rektörlüğün kararı olduğu gerekçesiyle okula alınmadı. Yönetimden bir yetkilinin mezunlar derneği yönetimine mahkemenin kararının tahliye ile ilgili olduğunu, tahliye ile ilgili işlemlerin tamamlandığı için karar ile ilgili bir işlem yapılamayacağını bildirdiği belirtiliyor.

BÜMED Yönetim Kurulu ise sosyal tesislere dönmek için hazırlıklarını tamamladı. Dün tahliye edilen eşyaların yüklü olduğu kamyonla bugün öğleden sonra geri dönülecek. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün mahkeme kararına uymaması halinde BÜMED Yönetim Kurulu, Sarıyer Kaymakamlığı’na yürütme durdurma kararının gereğinin yapılması yönünde başvuruda bulunacak.

NE OLMUŞTU?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün, 7 Ocak’ta Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED) sosyal tesislerinin kira sözleşmesini yenilemeyeceğini duyurmasının ardından dernek yönetimi hukuki süreç başlatmıştı.

BÜMED Yönetim Kurulu, hukuki süreç devam etmesine rağmen Sarıyer Kaymakamlığı'nın 27 Ocak Cuma günü, sosyal tesislerin tahliye edilmesi gerektiğini derneğe resmi olarak bildirdiğini duyurmuştu.

Dernek yönetimi, kaymakamlığın ilettiği yazıda tesislerin boş olarak teslim edilmesini tebliğ ettiğini, karara uyulmaması durumunda tahliyenin cebren yapılacağını bildirdiğini söylemişti.

Polis eşliğinde yapılan tahliye sırasında okula girmek isteyen dernek üyeleri ise kapıdan içeri alınmamıştı. Tahliyeden saatler sonra söz konusu karar hakkında İstanbul İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermişti. 

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