Dumlupınar Üniversitesi öğrenci sıralarıyla kaçak inşaat: İtiraz eden engelli çalışan bodrum kata sürüldü!

AKP ile yakınlığı bilinen isimlerin rektörlüğe getirilmesi ile bilinen ve geçtiğimiz aylarda gazetecilerle bilgi paylaştığı gerekçesiyle bir profesör hakkında soruşturma açılan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bu kez de ‘kaçak inşaat’ iddialarıyla gündemde.

İddialara göre, üniversitenin genişleme alanında bulunan arazide öğrenci sıraları başta olmak üzere kamuya ait eşyalar malzeme olarak kullanılırken, görevin kötüye kullanılmasına tepki gösteren üniversite çalışanları da mobbinge maruz kaldı ve açığa alındı.

Dumlupınar Üniversitesinde görev yapan Doçent Dr. Halil Adıyaman, üniversitenin merkez yerleşkesi bitişiğinde yer alan Kütahya Merkez Civli Mahallesi’ndeki arazide eski Rektör Yardımcısı Atilla Batur tarafından, kurumun imkanları kullanılarak kaçak yapı inşa edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Dumlupınar Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ali Tevfik Kurt ise kaçak yapı hakkında tespitlerini bildirmesinin ardından mobbinge uğradığı ve açığa alındığı gerekçesiyle Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) başvurdu.

BAŞVURULAR SONUÇSUZ KALDI

Halil Adıyaman, şikâyet dilekçelerinde kampüsün genişleme arazisine üniversitenin imkanlarının kullanılarak kaçak yapı yapıldığını, buna karşı yürüttükleri mücadelenin tüm delillere rağmen sonuçsuz kaldığını aktardı.

Gerçek Gündem’e konuşan akademisyen, başvuru yaptıkları savcılığın, görev alanına girmediği gerekçesiyle kendilerini YÖK’e yönlendirdiğini, bu süreçten sonra da üniversite yönetiminin, kamu kaynaklarının kullanılmasına itiraz eden personeli tehdit, baskı ve mobbingle sindirmeye çalıştığını belirtti.

KAÇAK YAPI YIKILMADI

Doçent Halil Adıyaman, üniversitenin genişleme sahasında bulunan arazideki kaçak yapının inşaatının Dumlupınar Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı Atilla Batur tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürerken, kaçak inşaatın 3 bin 808 ada ve 616 parselde bulunan taşınmazda olduğu bilgisine yer verdiği dilekçelerinde kamu davası açılmasını talep etti.

Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, kaçak yapının Kütahya Belediyesi tarafından tespit edildiği ancak buna rağmen yıkılmadığı bilgisi de yer aldı.

Dilekçede yer alan çarpıcı ifadeler şöyle oldu:

“Kaçak yapının inşaat işlemleri sırasında üniversitemizin öğrenci sıralarının kalıp malzemesi olarak kullanıldığı da tarafımdan tespit edilmiştir. Söz konusu sıraları çalanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğü’ne başvuru yapmama rağmen Rektörlük makamı göstermelik bir inceleme başlatmış, Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, şahsıma “sıraları götüren getirsin” diyerek konuya kayıtsız davranmıştır. Ada ve parsel numaraları verilen taşınmazın sahibi ve kaçak inşaatı yapan kişi Atilla Baturdur.”

İHLALLERİ BİLDİREN PERSONEL BODRUM KATA GÖNDERİLDİ

Öte yandan üniversitede görev yapan Dumlupınar Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Ali Tevfik Kurt, Yüksek Öğretim Kurumu’na (YÖK) sunduğu şikâyet dilekçesinde; kurumdaki usulsüzlükler hakkında değerlendirme yazısı sunmasından 10 gün sonra açığa alındığı bilgisini aktardı. Dilekçesinde, üniversitenin ihtiyacı olmamasına rağmen Atilla Batur ve Rektör Kazım Uysal iş birliğiyle yeni bir otopark yaptırılmasını istendiğini de yazdığını belirten Kurt, bu itirazları nedeniyle mobbinge maruz kaldığını iddia etti.

Kurt tarafından YÖK’e sunulan dilekçede söz konusu mobbing şöyle aktarıldı:

“Halen görevlendirildiğim mahal bodrum katta olup, ışık almayan, içerisinden tesisat borularının geçtiği normalde kazan dairesi olarak kullanılabilecek bir yapıda olan, tesisat borularının (ortalama 30 cm çaplı) içinden geçen suyun ısınıp soğuması ile birlikte devamlı surette seslerin duyulduğu, pencerelerinin 50 x 50 cm ebadında küçük bodrum pencereleri olduğunu, bilmeyen kişilerin uğramaktan imtina ettiğini ifade etmekten utanç duymaktayım. Görevini yapmaktan başka bir derdi olmayan, engelli olmam hasebiyle de karşısına çıkan zorluklarla yılmadan savaşan bir engelli olarak şahsıma duyulan kin ve garazın boyutu buradan da anlaşılabilecektir. Üzerimde nasıl bir baskı ve mobbing olduğunu buradan bir nebze anlamak mümkün olabilecektir.”

ENGELLİ PERSONELE ‘YETERSİZSİN’ BASKISI DİLEKÇEDE Kurt, dilekçesinde, Üniversite Rektörü Prof. Uysal ile arasında geçen diyaloğu şöyle anlattı: “Sayın Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, açığa alındığım 06.08.2021 tarihinde ve odasına çağırdığı 18.02.2022 tarihinde makamında şahsıma hakaret ederek, engelli personeli aşağılayıp “sen yetersizsin” diyerek, diğer taraftan yürüttüğü açığa alma ve soruşturma süreçleri ile baskı ve mobbing uygulayarak şahsımın Daire Başkanlığı kadrosunu bırakmamı tesis etmeye çalışmış ve halen çalışmaktadır. (Buna dair kanıtlayıcı unsurlar mevcut olup kurumunuz tarafından resmi olarak istendiğinde arz edilecektir.)”

‘GİZLİ’ MALİYET YAKLAŞIK DOSYALARI KARIŞTIRILDI

Kurt, görev yaptığı dairede görev yapan mimarın odasına izinsiz girildiğini ileri sürdüğü diğer bir dilekçeyi de üniversite rektörlüğüne sunarak gerekli tespitlerin yapılabilmesi için kamera kayıtlarının kuruma sunulmasını talep etti. Söz konusu talebe yer verilen evrakta odada mimarın ‘gizli’ maliyet yaklaşık dosyaları üzerine çalışıyor olduğu ve bu dosyaların karıştırıldığı iddialarının yer aldığı görüldü.