Düğüne milli maç arası: Pistin ortasına televizyon kurdurup davetlilerle izlediler

Erzurum'da dünya evine giren çift, düğünleri milli maç saatine denk gelince eğlenceye ara verdi. Pistin ortasına televizyon kurup davetlilerle 90 dakikalık maçı izleyen çift, maç bittikten sonra düğün eğlencesine kaldığı yerden devam etti.

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Düğüne milli maç arası: Pistin ortasına televizyon kurdurup davetlilerle izlediler

Erzurum Oltulu Nurhan ve Uğur Uysal'ın düğün törenleri Türkiye-Portekiz maçı ile çakışınca, hem çift hem de davetliler maç heyecanından geri kalmak istemedi. Genç çift düğün salonu pistine televizyon kurdurup milli maçı seyretti. Damat Uğur Uysal, “Düğünümüzü yarıda kestik ve arkadaşlarımla milli maçımızı izledik. Milli gururumuzu yaşıyoruz” dedi.

Düğüne milli maç arası: Pistin ortasına televizyon kurdurup davetlilerle izlediler - Resim : 1Çiçeği burnundaki gelin Nurhan Uysal da, “Milli takımımıza başarılar diliyorum. Bugün düğünümüze denk geldi ve çok güzel bir an yaşıyoruz. Hem düğün hem de maçımızı izliyoruz” şeklinde konuştu.

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Gelin ve damadın milli takımın galip geleceği yönündeki temennilerine rağmen sahadan 3-0'lık skorla mağlup olması düğünün tadını kaçırmadı. Maçın bitiş düdüğünden hemen sonra eğlence yarım kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: İHA

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