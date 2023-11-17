Düğünde 'Müziği kapatın' dehşeti: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı!

İzmir Menemen'de sokakta düzenlenen düğünde müziğin kapatılmasını isteyen şüpheli, pompalı tüfekle dehşet saçtı.

Düğünde 'Müziği kapatın' dehşeti: 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı!

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin düğüne pompalı tüfekle ateş açması sonucu 1 çocuk öldü, 7 kişi yaralandı.

MÜZİĞİN KAPATILMASINI İSTEDİ, DÜĞÜN SAHİPLERİYLE TARTIŞTI

Alınan bilgiye göre, Kazımpaşa Mahallesi'nde sokakta düzenlenen düğüne gelen Metin S. (18) müziğin kapatılmasını istedi. Düğün sahipleriyle tartışan Metin S. evine giderek aldığı pompalı tüfekle düğün yerine geri geldi.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Pompalı tüfekle etrafa rastgele ateş açan şüpheli, daha sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yaralanan 8 kişi ilk müdahalenin ardından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA'nın haberine göre; yaralılardan Aytekin Elkalkmış (16) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis ekipleri kaçan Metin S'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerce hastane ve düğünün yapıldığı yerde güvenlik önlemi alındı.

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