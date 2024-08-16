'Düğünde Kürtçe Halay' Davasında Tüm Tutuklulara Tahliye

Siirt'te bir düğünde Kürtçe şarkıyla halay çektikleri görüntüler yayıldıktan sonra tutuklanan dört kişi tahliye edildi. Duruşma, 26 Kasım 2024 tarihine ertelendi.

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'Düğünde Kürtçe Halay' Davasında Tüm Tutuklulara Tahliye

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir düğünde dört kişi Kürtçe şarkıda halay çektikleri görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası tutuklanmıştı. Tutuklu 4 kişi, 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada hakim karşısına çıktı. Duruşmayı Siirt ve Batman Barosu, İnsan Hakları Derneği Siirt ve Batman şubeleri ile DEM Parti Siirt ve Batman il yönetimi de takip etti.

MAHKEMEDEN TAHLİYE KARARI

Sanıklar, duruşmaya bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Sanıklar, mahkemedeki ifadelerinde yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini belirterek, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, 4 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Duruşma, 26 Kasım 2024 tarihine ertelendi.

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Kaynak: DHA

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