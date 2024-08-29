Düğünde Havaya Ateş Etmek Pahalıya Patladı

Sivas İl Jandarma Komutanlığı, düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik denetim ve arama yapıldı. Şarkışla İlçesi mülki sınırları içesindeki bir köyde düğün merasiminde, korku ve panik oluşturacak şekilde silahla havaya ateş ederek, kasten genel güvenliği tehlikeye soktuğu tespit edilen 11 şahıs yakalandı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Yakalanan şahısların üzerinde ve konutlarında yapılana aramalarda; 3 adet tabanca, 9 adet kuru sıkı tabanca ve bu tabancalara ait 100 adet mermi ele geçirildi. Yakalanan 11 şahıs hakkında Şarkışla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda 'Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma Suçundan' ifadeleri alınırken izinsiz kuru sıkı tabancı bulunduran 9 şahsa toplam 74 bin 898 TL idari para cezası uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Sivas İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk alanımızda yapılan düğün ve nişan asker eğlenceleri gibi faaliyetlerde, silahla ateş etme olaylarının önlenmesi, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde eğlence merasimlerini icra etmeleri için titiz ve gayretli çalışmalarımıza gece-gündüz hız ke aralıksız olarak devam edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA