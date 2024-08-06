Düğün Yolunda Korkunç Kaza! Çok Sayıda Yaralı Var

Nevşehir-Kayseri karayolunun 10. kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Avanos'tan Nevşehir istikametine giden hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yola geçerek, minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada minibüs takla atarken; yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, AFAD, UMKE, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken; itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kazada yaralanan 2'si ağır 13 kişi de ambulanslar ile çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Minibüsteki kişilerin Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğün için gittikleri öğrenildi. Kazanın ardından Kayseri yolu da trafiğe kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA