Düğün Yolunda Facia! Ölü ve Yaralılar Var
Şanlıurfa'da, yolcu minibüsü ile içerisinde düğüne gidenlerin olduğu otomobil çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.
Feci kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolcu minibüsü ile düğüne gittikleri öğrenilen bir araç çarpıştı.
Yaşanan feci kazada, aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA