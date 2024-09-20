Düğün Yolunda Facia! Ölü ve Yaralılar Var

Şanlıurfa'da, yolcu minibüsü ile içerisinde düğüne gidenlerin olduğu otomobil çarpıştı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi yaralandı.

Düğün Yolunda Facia! Ölü ve Yaralılar Var

Feci kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yolcu minibüsü ile düğüne gittikleri öğrenilen bir araç çarpıştı.

Yaşanan feci kazada, aralarında çocukların da olduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan biri tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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