Düğün yapacaklar dikkat: Düğün salonları tatil ediliyor!
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sektör olarak düğün salonlarının salı günleri tatil olması kararını aldıklarını açıkladı.
İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, sektör olarak düğün salonlarının salı günleri tatil olması kararını aldıklarını açıkladı. Adem Sönmez, yaptığı açıklamada, düğün sektörünün Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini, normalleşmeyle rutin işleyişe döndüğünü söyledi.
Düğün sektörünün bu yıl iyi bir dönem geçirdiğini dile getiren Sönmez, şu bilgileri verdi:
“İstanbul’da 2019 yılında 120 bin civarında tören yapılmıştı. 2020’de bu sayı pandemiyle birlikte 50 binlere düştü. 2021’de 130 bin, 2022’de yüzde 38’lik artışla 180 bin civarında düğün yapıldı. İstanbul’da yapılmış olan düğün sayıları, pandemi öncesindeki rakamları aşarak devam etti. 2023 rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. İstanbul’da bu yıl 200 bin ile 220 bin arasında düğün yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca pandemi öncesi rezervasyon kültürünü yeniden kazandık.”
“TÜM TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLSUN”
Düğün sektöründe salı gününün tatil olması için çalışma başlattıklarını ve bu kapsamda İstanbul’u pilot bölge olarak seçtiklerini belirten Sönmez, sözlerine şöyle devam etti: