Düğün yapacaklar dikkat: Düğün salonları tatil ediliyor!

“İstanbul’da 2019 yılında 120 bin civarında tören yapılmıştı. 2020’de bu sayı pandemiyle birlikte 50 binlere düştü. 2021’de 130 bin, 2022’de yüzde 38’lik artışla 180 bin civarında düğün yapıldı. İstanbul’da yapılmış olan düğün sayıları, pandemi öncesindeki rakamları aşarak devam etti. 2023 rezervasyonlarımız çok iyi gidiyor. İstanbul’da bu yıl 200 bin ile 220 bin arasında düğün yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca pandemi öncesi rezervasyon kültürünü yeniden kazandık.”