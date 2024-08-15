Düğün Magandalarına Operasyon: 13 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ağustos ayı içerisinde merkez ve Salar beldesinde düzenlenen düğünlerde, silahla havaya ateş açanların görüntülerinin sosyal medyada yayımlanması ve vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçti. Düğünlerde çekilen görüntüleri ve paylaşılan videoları inceleyen jandarma ekipleri havaya ateş açan 13 kişiyi tespit etti.

Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 13 kişinin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 113 kurusıkı tabanca fişeği, 83 av tüfeği fişeği, 9 mm çaplı 463 fişek, 7,65 mm çaplı 50 fişek, 6 tabanca şarjörü, 14 cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.