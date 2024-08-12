Düğün Magandalarına Binlerce Lira Para Cezası

Kırıkkale'deki operasyonlarda düğünlerde havaya ateş açtığı belirlenen 9 kişiye binlerce lira para cezası kesildi.

Düğün Magandalarına Binlerce Lira Para Cezası

Kırıkkale'de jandarma ekipleri tarafından düğün organizasyonlarına yönelik yapılan denetimlerde, havaya tabanca ile ateş açtığı belirlenen 9 kişiye toplamda 18 bin 468 lira idari para cezası kesildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde, düğünlerde silah kullanımına yönelik sıkı tedbirler alındı. "Düğünlerde silah atılmasın, hayatlar solmasın", "Silah atma geleceğini karartma" ve "Mutluluğa kurşun sıkma" sloganlarıyla başlatılan denetimlerde, tabancayla havaya ateş açan 9 kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kişilere, her biri için 2 bin 52 lira olmak üzere toplam 18 bin 468 lira idari para cezası verildi.

Ayrıca denetimlerde, 5 tabanca ve 65 fişekle yakalanan 5 kişi hakkında da "Genel güvenliği tehlikeye sokmak" ve "6136 sayılı Kanuna muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

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