Düğün Konvoyunda Feci Kaza: Bir Ölü, 3 Yaralı

Kayseri'de düğün konvoyundaki otomobilin yol ayrımındaki bariyerlere çarptığı kazada Sultan Yazıcıoğlu hayatını kaybetti, 7 aylık bebeği A.Y. ile birlikte 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde meydana geldi. B.Y. idaresindeki 38 HDY 652 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Düğün Konvoyunda Feci Kaza: Bir Ölü, 3 Yaralı - Resim : 1

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 29 yaşındaki anne Sultan Yazıcıoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta yaralanan Yazıcıoğlu’nun 7 aylık bebeği A.Y., N.Y. ve H.C. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yazıcıoğlu’nun cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Trafik kazası Kayseri
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