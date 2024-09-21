Düğün Konvoyu Magandaları 7 Yaşındaki Nisa'yı Hayattan Kopardı

Muş’ta bir düğün konvoyunda ateşlenen mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez’in başına isabet etti. Ağır yaralanan Nisa, Elazığ’a sevk edildi ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Düğün Konvoyu Magandaları 7 Yaşındaki Nisa'yı Hayattan Kopardı

Muş’ta bir düğün konvoyu sırasında yaşanan talihsiz olay, büyük bir üzüntüye neden oldu. Düğün kutlamaları sırasında konvoydan ateşlenen bir mermi, balkonda oturan 7 yaşındaki Nisa Sönmez’in başına isabet etti.

Olayın ardından sağlık ekipleri, küçük Nisa’ya müdahale ederek Muş Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olarak değerlendirilen Nisa Elazığ’daki bir hastaneye sevk edildi. Burada da acil müdahale gerçekleştirilen küçük kız yapılan tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor Geleceğin Metropolü : İstanbul'u Bırakıp Herkes Bu Şehirden Arsa Alıyor
Metin Arolat'ın Cenaze Programı Belli Oldu En Ağır Veda! Ablası Gözyaşlarına Hakim Olamadı
İstanbul Gözünü Sağanağa Açtı! Yollar Göle Döndü, Camiyi Su Bastı Yollar Göle Döndü, Camiyi Su Bastı
Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu Sakatat Yemeyenler İçin: Evde Yalancı Kokoreç Yapmanın En Kolay Yolu