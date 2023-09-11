Düğün gecesi damada büyük şok! Soluğu mahkemede aldı
İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. M.İ. isimli genç, uzun süredir aşk yaşadığı kız arkadaşı H.İ. ile evlendi. Damat., düğün gecesi hayatının şokunu yaşadı. Başına gelenlerden sonra soluğu mahkemede alan M.İ., "Bizi boşayın" diye dilekçe yazarak başına gelenleri böyle anlattı.
Akılalmaz olay İstanbul'un Kağıthane ilçesinde meydana geldi. Mehmet İ, aşık olduğu Halime İ'ye evlilik teklif etti.
Halime İ. ise bu teklife 'Evet' yanıtını verdi. İkili çok bir güzel bir düğünle dünyaevine girdi.
Aşık olduğu kadınla evlendiği için çok mutlu olan damat düğün gecesi ise hayatının şokunu yaşadı.
Eve giren ikili, bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı.