Düğün Gecesi Can Verdiler! Gelin ve Damat Yan Yana Toprağa Verildi! Genç Çifte En Acı Veda

Cenazede Mustafa Özer'in annesi Gülsüm Özer, tabutlara sarılarak, "Sizleri erken kaybettim yavrularım. Ben size nasıl dayanacağım Hakkınızı helal edin yavrularım diye gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Özer çiftinin cenazesi omuzlarda mezarlığa kadar taşınarak yan yana toprağa verildi. Kazada yaralanan diğer otomobil sürücüsü Fuat Aldemir'in ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.