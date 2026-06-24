DSÖ’den Korkutan Veri: Aşırı Sıcaklar Her Yıl 500 Bin Can Alıyor

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşırı sıcakların küresel ölçekte her yıl yaklaşık 500 bin kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğinin en hızlı büyüyen ve en ciddi sağlık tehditlerinden biri haline geldiğini söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ’nün haftalık basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, aşırı sıcakların özellikle Avrupa ve kuzey yarımkürede etkisini artırdığına dikkat çekti. Sıcaklıkların yalnızca çevresel değil, doğrudan halk sağlığını tehdit eden bir kriz olduğunu vurguladı.

SPOR ETKİNLİKLİKLERİ İÇİN DE CİDDİ RİSK VAR

En yüksek risk grubunda yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, çocuklar, hamile kadınlar, açık alanda çalışanlar ve sosyal açıdan dezavantajlı grupların bulunduğunu belirten Ghebreyesus, sıcak hava dalgalarının büyük organizasyonlar ve spor etkinlikleri için de ciddi sağlık riski oluşturduğunu ifade etti. DSÖ’nün, FIFA ile birlikte Dünya Kupası sürecinde erken uyarı sistemleri, güvenli içme suyu erişimi ve serinletme planları gibi önlemler üzerinde çalıştığı da açıklandı.

Öte yandan DSÖ yetkilileri, bu yıl sıcaklık kaynaklı ölüm verilerine ilişkin henüz kesin rakam bulunmadığını, çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Ayrıca Avrupa’da etkili olan sıcak hava dalgalarının gelecek aylarda daha da şiddetlenebileceği uyarısı yapıldı. DSÖ, iklim değişikliğine bağlı ısınmanın sağlık üzerindeki etkilerine karşı ülkelerin daha güçlü hazırlık yapması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA