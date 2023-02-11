DSÖ uyardı: Depremin ardından felakete yol açabilir!

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan ve 10 şehirde şiddetli bir yıkıma yol açan depremin ardından pek çok depremzede ve bölgede arama ve kurtarma çalışmalarına katılan vatandaş tarafından acil olarak mobil tuvalet ihtiyacı çağrısında bulunulmuştu.