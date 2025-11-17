DSÖ Korkutan Verileri Paylaştı! Her Yıl 7 Milyon Kişi Bu Nedenle Ölüyor
Dünya Sağlık Örgütü, tütünün her yıl 7 milyon can aldığını açıkladı ve acil eylem çağrısı yaptı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, tütünün aldığı can sayısına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Ghebreyesus, X hesabından yaptığı açıklamada, tütünün her yıl 7 milyon insanın ölümüne neden olduğunu kaydetti. Ghebreyesus ayrıca "Sigarayı bırakıp hayat kurtarmanın zamanı geldi" çağrısında bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi