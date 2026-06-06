Dron Kamerası O Anı Kaydetti, Özel Tim Kapıyı Kırdı! 8 Yaşındaki Nazar'ın Mucize Kurtuluşunun İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye ve Almanya hattında yıllardır süren, bir çocuğun hayatının çalındığı insanlık dışı esaretin perde arkasından polisin dahi akıllara durgunluk veren takip operasyonu çıktı.

Türk baba Umut K. ile Alman anne Rebecca S.’nin 2018'de Almanya'da doğan çocukları Nazar S., 1 yaşındayken babası tarafından "kayboldu" denilerek Bursa Mustafakemalpaşa’ya kaçırıldı. Babasının 2024 yılında kalp krizi geçirerek ölmesinin ardından Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik’in talimatıyla 7 yıldır hiçbir izi bulunmayan küçük çocuk için tarihin en büyük arama seferberliği başlatıldı.

300 SAATLİK İZLEME VE ADIM ADIM TAKİP

Bursa İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce'nin talimatıyla Gasp, Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro amirliklerinden 6 kişilik özel bir tim kuruldu. Ekipler, küçük çocuğu alıkoyduğundan şüphelenilen 60 yaşındaki babaanne Hanife Taşdemir Stief ve akrabası olan 9 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı.

Haftada bir gün karakola imza vermeye giden babaannenin, imza sonrası hedef şaşırtmak için sürekli kıyafet ve güzergah değiştirdiği, torununu Gemlik, Mudanya ve Kurşunlu’daki bağ evlerinde ilçe ilçe dolaştırarak gizlediği belirlendi.

OPERASYONU BAŞLATAN O GÖRÜNTÜ

Özel ekibin 30 gün süren fiziki takibi ve 300 saatlik kamera incelemesinin ardından operasyon düğmesine basılan o anın detaylarına ulaşıldı.

10 Mart günü sabaha karşı saat 04.06'da ve sabah 08.46'da havadan evi izleyen dron kameraları, babaannenin bahçeye çıkardığı küçük Nazar’ın sadece başını görüntülemeyi başardı.

Dava dosyasına giren bu tek karelik somut delilin ardından harekete geçen polis, harabe eve şafak baskını düzenleyerek 7 yıllık esareti bitirdi.

ANNESİNE KAVUŞTU, SANIKLARA 12'ŞER YIL HAPİS

Bursa Çocuk Evleri'nde koruma altına alınan küçük Nazar'a yapılan DNA testinde yüzde 99,99 oranla Rebecca S.'nin oğlu olduğu kesinleşti. Mahkeme kararıyla velayeti alan Alman anne, nisan ayı sonunda oğlunu ve ilk kez tanışan kız kardeşi Emilia Zafira’yı yanına alarak Almanya’ya döndü.

Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde kabul edilen iddianamede ise tutuklu babaanne Hanife Taşdemir Stief ile akrabaları olan diğer 4 sanık hakkında "18 yaşını doldurmamış kişilere karşı insan ticareti" suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca küçük çocuğu dövdüğü belirlenen sanık Recai M. için de "kendini savunamayacak çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan ek ceza talep edildi.

Kaynak: DHA