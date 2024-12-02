Tıp Dünyası Ölümüyle Yasa Boğuldu! Dr. İsmail Bozkurt’a Sezen Aksu’lu Veda, Gözyaşları Sel Oldu

İstanbul Etiler’de yürüyüşe çıktıktan kısa bir süre sonra rahatsızlanarak yere düşen ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden 57 yaşındaki Dr. İsmail Bozkurt, Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Bozkurt’un cenaze törenine İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan da katıldı. Sanat dünyasının ünlü isimleri Ajda Pekkan, Nükhet Duru, modacı Gülşah Saraçoğlu, Aşkın Nur Yengi ile Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı da Bozkurt’u son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Bozkurt'un cenazesi toprağa verilmek üzere Kocaeli Hereke'deki aile kabristanlığına götürüldü.

“BU KADAR SEVECEĞİMİZİ HİÇ BİLMİYORDUK”

Gözyaşlarına boğulan Ajda Pekkan “İnanılmaz bir durumdu. Onu geç tanıdım ama yıllardır sanki doğduğumuzda beri tanıyor gibiydik. Ailesine ve hepimize o kadar yakındı ki herkesle tek tek eğlenirdi. Çok seviyoruz onu çok sevdik. Bu kadar seveceğimizi hiç bilmiyorduk. Onu kaybettik. Çok üzgünüm. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

“O BENİM HER ŞEYİMDİ”

Nükhet Duru “Ben onu ailem gibi hissettim. Ben başsağlığı ile birlikte sabır diliyorum hepimize” derken, modacı Gülşah Saraçoğlu ise şöyle konuştu: Hepimizin ailesinden biri gibiydi. Ben abimi kaybettim, canımı kaybettim. Hepimizin başı sağ olsun. Çok yakındık. 15-16 senedir arkadaşlığımız vardı. Çok uzun yıllara dayanıyor. O benim her şeyimdi. Çok derinden bir acı yaşıyorum herkes gibi. Allah mekanını cennet eylesin. Allah rahmet eylesin. Hepimizin başı sağ olsun.

“BİZİMLE ÇOK İLGİLENİRDİ”

Doktor İsmail Bozkurt'un abisi Nejat Bozkurt ise “İsmail sadece hastaları ile ilgili değil ailesi olarak bizimle de çok ilgilenirdi. Mutlaka bir sıkıntımız olup olmadığını sorardı. Ben katıldığınız için hepinize ailem adına teşekkür ederim. İyi ki varsınız” yorumunu yaptı.

DR. İSMAİL BOZKURT KİMDİR?

1965 Almanya Esslingen doğumlu olan İsmail Bozkurt orta ve lise eğitimini İstanbul Sankt Georg Avusturya Lisesi'nde tamamladı.

Viyana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yükseköğrenimine başlayan Bozkurt, uzman doktorluk eğitimini İstanbul Şişli Etfal Hastanesi'nde aile hekimliği alanında tamamladı.

Bozkurt, 2015'te Berlin Üniversitesi'nden hastane yöneticiliği ve sağlıkta kalite dalında yüksek lisans derecesi aldı.

2001 yılında aile hekimliği uzmanı olarak Amerikan Hastanesi'nde çalışmaya başlayan Dr. Bozkurt 2011'de Mesul Müdür Yardımcılığı'na getirildi. 2013'te Sürekli Kalite Geliştirme Müdürü oldu.

Kaynak: İHA