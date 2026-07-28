Döviz Piyasasında Son Tablo: Dolar Güçleniyor, Euro Yatay Seyrini Koruyor

İstanbul serbest piyasada dolar güne 47,3780 liradan başlayarak önceki kapanışın üzerine çıktı. Euro ise 53,8990 liradan işlem görerek dünkü seviyesini korudu.

Son Güncelleme:
Döviz Piyasasında Son Tablo: Dolar Güçleniyor, Euro Yatay Seyrini Koruyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 47,3780 liradan, euro 53,8990 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 47,3760 liradan alınan dolar, 47,3780 liradan satılıyor. 53,8970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,8990 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 47,3510 lira, euronun satış fiyatı ise 53,9000 lira olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler
Dolar
Son Güncelleme:
Zehir Tacirlerine Geçit Yok! 14 İlde Gerçekleşen Operasyonda Yüzlerce Gözaltı 14 İlde Yüzlerce Gözaltı Var
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Ahbap Soruşturmasında Çarpıcı İddia: Paralar Peşin, Konutlar Eksik! Dernek Kasası Mercek Altında Ahbap Soruşturmasında Çarpıcı İddia: Paralar Peşin, Konutlar Eksik! Dernek Kasası Mercek Altında
ÇOK OKUNANLAR
Macron'dan Korkutan Yangın Açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Ağır Tablo Macron'dan Korkutan Yangın Açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Ağır Tablo
Sakarya'da Çöpe Bırakılan Bebekte Darp İzleri! Baba Aranıyor Çöpe Bırakılan Bebekte Darp İzleri! Baba Aranıyor
Antalya Kaş'ta Korkutan Yangın: Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor Antalya'da Korkutan Yangın
Ahbap Soruşturmasında Çarpıcı İddia: Paralar Peşin, Konutlar Eksik! Dernek Kasası Mercek Altında Ahbap Soruşturmasında Çarpıcı İddia: Paralar Peşin, Konutlar Eksik! Dernek Kasası Mercek Altında
Zehir Tacirlerine Geçit Yok! 14 İlde Gerçekleşen Operasyonda Yüzlerce Gözaltı 14 İlde Yüzlerce Gözaltı Var