Döviz Piyasasında Son Tablo: Dolar Güçleniyor, Euro Yatay Seyrini Koruyor
İstanbul serbest piyasada dolar güne 47,3780 liradan başlayarak önceki kapanışın üzerine çıktı. Euro ise 53,8990 liradan işlem görerek dünkü seviyesini korudu.
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Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,3780 liradan, euro 53,8990 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,3760 liradan alınan dolar, 47,3780 liradan satılıyor. 53,8970 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 53,8990 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,3510 lira, euronun satış fiyatı ise 53,9000 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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