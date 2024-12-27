Döviz Bürosunda ‘Maskeli’ ve ‘Silahlı’ Dehşet! O Anlar Kamerada! Çalışanı Rehin Aldı Sonra…

Adana’nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi saat 19.00 sıralarında, yüzüne cerrahi maske takan Eyüp S. isimli şahıs, döviz bürosuna girdi.

ÇALIŞANLARDAN BİRİNİ REHİN ALDI

İddiaya göre, elinde silah olan Eyüp S., tabancayı doğrulttuğu çalışanlardan kasadaki paraları ona vermesini istedi. Silahı gören çalışan, o esnada panik butonuna bastı. 18 bin avro gasp eden Eyüp S., kaçmaya çalışırken polislerin geldiğini fark edip bir çalışanı rehin aldı.

BORCU NEDENİYLE YAPMIŞ

Rehin aldığı çalışanlar kaçmaya çalışan Eyüp S. bir süre sonra polise teslim oldu. Gözaltına alınan Eyüp S. polise verdiği ilk ifadesinde hurdacılık yaptığı ve borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği söyledi.

Kaynak: DHA