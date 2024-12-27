Döviz Bürosunda ‘Maskeli’ ve ‘Silahlı’ Dehşet! O Anlar Kamerada! Çalışanı Rehin Aldı Sonra…

Adana’da akşam saatlerinde bir kişi elinde silahla döviz bürosunu bastı. 18 bin avroyu çalan kişi, kaçarken çalışanlardan birini de rehin aldı. Döviz bürosunda korku dolu anlar yaşatan kişi yakalanırken, o anların kamera görüntüsü ortaya çıktı.

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Adana’nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi saat 19.00 sıralarında, yüzüne cerrahi maske takan Eyüp S. isimli şahıs, döviz bürosuna girdi.

Döviz Bürosunda ‘Maskeli’ ve ‘Silahlı’ Dehşet! O Anlar Kamerada! Çalışanı Rehin Aldı Sonra… - Resim : 1

ÇALIŞANLARDAN BİRİNİ REHİN ALDI

İddiaya göre, elinde silah olan Eyüp S., tabancayı doğrulttuğu çalışanlardan kasadaki paraları ona vermesini istedi. Silahı gören çalışan, o esnada panik butonuna bastı. 18 bin avro gasp eden Eyüp S., kaçmaya çalışırken polislerin geldiğini fark edip bir çalışanı rehin aldı.

Döviz Bürosunda ‘Maskeli’ ve ‘Silahlı’ Dehşet! O Anlar Kamerada! Çalışanı Rehin Aldı Sonra… - Resim : 2

BORCU NEDENİYLE YAPMIŞ

Rehin aldığı çalışanlar kaçmaya çalışan Eyüp S. bir süre sonra polise teslim oldu. Gözaltına alınan Eyüp S. polise verdiği ilk ifadesinde hurdacılık yaptığı ve borcu nedeniyle olayı gerçekleştirdiği söyledi.

Döviz Bürosunda ‘Maskeli’ ve ‘Silahlı’ Dehşet! O Anlar Kamerada! Çalışanı Rehin Aldı Sonra… - Resim : 3

Kaynak: DHA

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