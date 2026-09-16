Döviz Bürosu Katliamında Dehşet Kamerada: Pencereden Atlayıp Kaçtılar

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Molla Fenari Mahallesi Sofçular Han içerisinde faaliyet gösteren bir döviz bürosunda, dün iş yeri sahibi ile müşteriler arasında başlayan 'alacak' tartışması kısa sürede han içerisini savaş alanına çevirdi.

Silahların çekildiği ve kurşunların havada uçuştuğu çatışma ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA, PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTILAR

Kayıtlara geçen güvenlik kamerası görüntülerinde, döviz bürosu içerisinde patlayan silahların ardından büyük bir panik yaşandığı görüldü. Çatışmaya taraf olan ve içeride kıstırılan 4 şüphelinin, yakalanmamak için döviz bürosunun penceresinden aşağı atlayarak hızla sokak aralarında izlerini kaybettirmeye çalıştığı anlar kameralar tarafından anbean kaydedildi.

SİLAH KULLANAN ŞÜPHELİ İLE İŞ YERİ SAHİBİ DE YAKALANDI

Ekipler kaçan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için bölgedeki tüm kamera ağını mercek altına aldı. Yapılan ilk sıcak takip neticesinde olaya doğrudan karıştığı belirlenen; E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile birlikte iş yeri sahibi K.E. (40) ve olay esnasında tetiği çeken E.A. (50) isimli şüpheliler kıskıvrak yakalandı.

Baskınların devamında olayla bağlantılı 3 kişi daha gözaltına alındı, şüpheli sayısı 12'ye yükseldi.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, sahte dolar ele geçirildi.

Kaynak: İHA