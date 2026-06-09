Dorukhan Büyükışık Soruşturmasında Son Halka Tamamlandı

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2018 yılında İzmir'de bir inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık dosyasında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan İbrahim Kazmacı Kapıkule Sınır Kapısı'nda yakalandı. Böylece dosyada firari şüpheli kalmadı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Mayıs'ta İzmir merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Operasyonlarda inşaat firması sahipleri, polis amirleri-memurları ve işçilerin de aralarında bulunduğu 25 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturmada dönemin polis memurları ve karakol amirleri hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan dava açılırken, şantiyede görevli bekçiler ve işçiler hakkında ise 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 13 Mayıs 2018'de İzmir'de evinin yakınındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulunmuştu. İlk incelemelerde olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.

Ancak Ethem Büyükışık'ın yıllar süren hukuki mücadelesi sonrasında dosya yeniden ele alındı. Olay yeri bulguları, kamera kayıtları ve adli tıp raporlarının yeniden incelenmesiyle ölümün intihar olmadığı yönünde bulgulara ulaşıldı.

Savcılık, yürütülen soruşturma sonucunda olayın cinayet olduğu kanaatine vararak şüpheliler hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla işlem başlattı. Son şüphelinin de yakalanmasıyla soruşturmada aranan tüm isimler gözaltına alınmış oldu.

Kaynak: AA