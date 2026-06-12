Doruk Madencilik İşçilerine Beypazarı'nda Polis Müdahalesi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle holding binası önüne yürümek isteyen Doruk Madencilik işçilerine polis engel oldu. Çıkan arbedede işçilerin darp edildiği iddia edildi.

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Doruk Madencilik bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Türk Maden-İş) üyesi işçiler, Yıldızlar SSS Holding önünde yapmayı planladıkları kitlesel protesto ve basın açıklaması için Beypazarı'ndan yürüyüş başlatmıştı.

İKİ GÜNDÜR İZİN VERİLMİYOR

Maden işçilerinin Ankara şehir merkezine ilerleme girişimi iki gündür engelleniyor. İşçiler, başkentin göbeğine gitmelerine izin verilmeyince eylemlerini Beypazarı ilçesinde sürdürme kararı aldı. Ancak bugün Yıldızlar SSS Holding binasına doğru yürümek isteyen madencilerin önü polis ekipleri tarafından bir kez daha kesildi.

Doruk Madencilik İşçilerine Beypazarı'nda Polis Müdahalesi - Resim : 1

ÇIKAN ARBEDEDE DARP İDDİASI

Geçişe izin vermeyen emniyet mensupları ile yolu açmak isteyen işçiler arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında sert bir arbede yaşandı. Sendika yetkilileri ve işçiler, polis müdahalesi esnasında bazı madencilerin emniyet güçleri tarafından darp edildiğini ileri sürdü.

Doruk Madencilik İşçilerine Beypazarı'nda Polis Müdahalesi - Resim : 2

İşçilerin bekleyişi Beypazarı'nda devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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